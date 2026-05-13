Belarra llama a votar frente "al modelo de los ricos" del PP: "La mejor creación de Susana Díaz es Juanma Moreno"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un acto de campaña de Por Andalucía en El Coronil (Sevilla). - PODEMOS ANDALUCÍA

EL CORONIL (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su apoyo a Por Andalucía, la coalición de la que forma parte su partido, frente "al modelo de los ricos del PP" y ha llamado a la movilización para "echar" al actual presidente y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno.

"Si la gente se moviliza, se organiza y conseguimos echar a Moreno, va a ser la manera en la que logremos asegurar que todo el mundo es atendido en tiempo y forma, que la gente puede acceder en listas de espera que no se lleven meses y meses esperando un diagnóstico", ha asegurado en una atención a los medios antes de participar en un acto de campaña en El Coronil (Sevilla).

Belarra ha defendido el proyecto de la coalición en defensa de los servicios públicos, la vivienda y por "unos precios de los alimentos que realmente permitan a la gente llenar la nevera". "Eso es lo que nos estamos jugando frente a ese modelo para ricos del Partido Popular", ha destacado.

La secretaria general de Podemos ha asegurado que Por Andalucía es "la única alternativa" frente al gobierno de Juanma Moreno. "Podríamos decir perfectamente que la mejor creación de Susana Díaz ha sido sin ninguna duda Moreno Bonilla. Con este Partido Socialista lo que tenemos es Partido Popular para rato. Necesitamos una alternativa y esa alternativa es la izquierda valiente", ha concluido.

Belarra ha participado en un acto en el municipio sevillano junto a la candidata número dos de la coalición por Sevilla, Alejandra Durán, y el número seis de la coalición por Cádiz, Juan Antonio Delgado, quien iba a ser el candidato de Podemos a la Junta antes de unirse a Por Andalucía, entre otros miembros del partido.

La líder nacional de Podemos ha participado en la campaña acompañando a la candidata por Jaén, Loli Montávez, la pasada semana, aunque no ha compartido actos con el candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.

