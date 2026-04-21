Ayuntamiento de Jerez programa más autobuses hacia el circuito durante el Gran Premio de España de MotoGP

Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a poner en marcha un dispositivo especial con motivo de la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo, que tendrá lugar entre del 24 al 26 de abril, estableciendo más autobuses lanzadera hacia el circuito de Jerez-Ángel Nieto y con ello una mayor frecuencia de paso para que los aficionados puedan desplazarse hasta allí en transporte público.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la programación de actividades paralelas, que comenzará este miércoles y finalizará el domingo, están organizadas junto con el Consejo Local del Motor, contando con espectáculos musicales, exposiciones, una gran caravana motera el jueves y la entrega de los Premios Ciudad del Motor, entre otros actos.

Ante la previsión de asistencia de miles de aficionados al mundo del motor, el Ayuntamiento ha hecho hincapié en la importancia de asistir al trazado "con antelación suficiente" y utilizando, si es posible, el servicio público.

Precisamente, para agilizar el desplazamiento de la afición hasta el Circuito, el servicio de autobuses urbanos de Jerez pondrá en marcha desde el viernes un operativo especial con lanzaderas, que contempla novedades respecto a otros años como el incremento del número de vehículos en servicio y por tanto su frecuencia de paso.

Como mejora del servicio especial respecto al año pasado, se recupera precisamente el servicio especial desde el viernes anterior al Gran Premio. Por tanto, el 24 de abril estará en funcionamiento una lanzadera desde la rotonda del Minotauro y otra desde la explanada de las atracciones de la Feria del Caballo en horario de 8,00 horas a 22,00 horas (última salida del Circuito) y una frecuencia estimada de 15 minutos.

También estará activa de 7,30 horas a 20,30 horas (última salida del Circuito) una tercera lanzadera para trasladar a las personas que acudan con su vehículo particular y que estacionen en el aparcamiento habilitado en la Venta la Cueva hasta el Circuito (Parking C).

Estos mismos servicios de autobuses lanzaderas se prestarán el sábado día 25, pero con mayor capacidad y frecuencia. Por un lado, las líneas que partirán desde el Minotauro y desde la explanada de la Feria se reforzarán con mayor número de vehículos, 15 en total, superando los 11 del año pasado y ampliándose hacia la finalización de las pruebas en cinco unidades hasta las 20.

En cuanto a los horarios, este servicio especial comenzará a las 6,00 horas, una hora antes que en 2025, con una frecuencia de diez minutos. Otros siete autobuses cubrirán el servicio de lanzadera desde el Parking C, de 7,30 horas a 20,30 horas (última salida del Circuito) y con una frecuencia de cinco minutos.

El domingo 26 de abril se volverán a ofrecer estos mismos servicios, pero con mayor cobertura horaria. El inicio del servicio de las lanzaderas de rotonda del Minotauro y explanada de la Feria dará comienzo a las 5,00 horas de la madrugada, frente a las 6,00 horas del año anterior, para absorber el flujo de viajeros de primera hora, con una frecuencia de diez minutos.

En cuanto a la lanzadera desde el Parking C, comenzará a prestar sus servicios desde las 6,00 horas, y a las 17,00 horas tendrá lugar la última salida del Circuito, sucediéndose los autobuses con una frecuencia de cinco minutos.

Para estas líneas especiales para el Gran Premio de Motociclismo no serán válidos los títulos de Transporte de los Autobuses Urbanos de Jerez.

En ese sentido, se ha informado que el precio del billete para hacer uso de estos servicios especiales será de dos euros por viaje y persona, en el caso de las lanzaderas que saldrán desde la rotonda del Minotauro y de la explanada de atracciones de la Feria y viceversa. En el caso de las conexiones entre el Parking C y el circuito, el autobús será gratuito.