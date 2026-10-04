El Circuito de Jerez (Cádiz) Ángel Nieto acogerá el próximo 10 de octubre la II Carrera Rotary Club

Presentación de la II Carrera Rotary Club que se celebrará en el Circuito de Jerez Ángel Nieto. - AYUNTAMIENTO JEREZ DE LA FRONTERA

SEVILLA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha presentado la segunda edición de la Carrera Rotary Club, que tendrá lugar el próximo 10 de octubre, a las 18,00 horas, en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. La cita ofrece una oportunidad tanto para corredores como para aficionados al senderismo, ya que permitirá recorrer a pie, en modalidad de carrera o senderismo, un trazado reservado habitualmente de forma exclusiva a pilotos y competiciones de motor.

Durante la presentación, recogida por el Ayuntamiento en una nota, el responsable municipal ha agradecido la disposición de Cayetano Gómez para colaborar con la Delegación de Deportes, así como su labor de coordinación para encontrar una fecha adecuada para la celebración del evento en un recinto que cuenta con un calendario especialmente intenso, con más de 300 días de actividad al año.

En su doble condición de representante institucional y deportista, como ciclista y corredor, Tomás Sampalo ha definido la competición como "una auténtica pasada", al ofrecer la posibilidad de conocer y recorrer un escenario habitualmente reservado a personas vinculadas al mundo del motor.

En este sentido, ha señalado que la principal singularidad de esta prueba reside precisamente en la posibilidad de recorrer las pistas del Circuito de Jerez desde una perspectiva poco habitual, una experiencia que muy pocas personas pueden disfrutar fuera de las competiciones de velocidad. "El mayor encanto que tiene esta prueba es poder recorrer el Circuito de Jerez, por lo que supone una oportunidad única", ha destacado.

En cuanto al desarrollo de la competición, Tomás Sampalo ha advertido de que no se trata de una carrera sencilla, ya que los participantes deberán afrontar pendientes exigentes y unas previsibles condiciones de calor, al comenzar la prueba a las seis de la tarde. "Aunque por televisión el trazado pueda parecer plano, la pista cuenta con dos o tres repechos complicados y, además, al disputarse a las seis de la tarde, se prevé una jornada calurosa similar a la de la edición anterior", ha explicado el delegado.

Como ocurre con otros eventos deportivos que se celebran en la ciudad, la competición mantendrá también un marcado carácter solidario, y, en esta ocasión, los beneficios obtenidos se destinarán a la organización Madre Coraje, sumándose de este modo al trabajo continuado que desarrolla el Rotary Club para promover la visibilidad y la inclusión social a través del deporte.

La programación del 10 de octubre comenzará por la mañana con una marcha organizada por AMMA, la Asociación de Mujeres Mastectomizadas de Jerez. Tras una pausa al mediodía, la jornada continuará por la tarde con la celebración de la II Carrera Rotary Club en el trazado del Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Por último, el delegado municipal ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las diferentes actividades previstas durante la jornada, reforzando una vez más el compromiso de Jerez con el deporte, la solidaridad y la ayuda social.