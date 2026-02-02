El Clúster Tecnológico Nexur celebra su primer año para posicionar a Jerez como referente de inversión tecnológica

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital del Ayuntamiento de Jerez, José Ignacio Martínez, en la asamblea general del Clúster Tecnológico Nexur. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Transformación Digital del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), José Ignacio Martínez, ha participado en la asamblea general del Clúster Tecnológico Nexur donde ha indicado que "es un pilar fundamental para posicionar a la ciudad como un referente de inversión tecnológica" y se han abordado cuestiones estratégicas y de gestión fundamentales como el balance y conclusiones de la actividad desarrollada en 2025 y el Plan de Acción específico para 2026.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Martínez ha destacado "la pujanza de este clúster y la oportunidad brillante que supone para la ciudad" y ha señalado que con esta asamblea "se celebra el primer año de trabajo y que son ya casi 50 empresas las que se han incorporado".

Por su parte, el presidente del Clúster Tecnológico Nexur, José María Martín, ha destacado las ventajas que supone el trabajo coordinado de las empresas de base tecnológica que componen este clúster para ganar fuerza, "tener la posibilidad de acceder a recursos que por sí solas no tendrían, realizar proyectos de forma conjunta y ganar mayor proyección".

El ejercicio 2025 ha supuesto el primer año completo de actividad del Clúster Tecnológico Nexur, consolidando las bases organizativas, estratégicas y operativas que permitirán su crecimiento en los próximos años. Este periodo ha estado marcado por el aumento del número de empresas asociadas, la expansión de las alianzas institucionales, la organización de eventos de alto impacto y el fortalecimiento de la presencia del Clúster en el ecosistema tecnológico andaluz, según ha indicado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha señalado que Nexur se ha posicionado como un nuevo agente relevante dentro del ecosistema tecnológico de Cádiz y Andalucía, así como que las actividades institucionales desarrolladas han permitido abrir canales de colaboración con administraciones, universidades, centros tecnológicos y empresas.

La celebración de eventos como el Tech Innovators Summit y la I Jornada Informativa del Clúster han incrementado la visibilidad pública y el alcance de sus iniciativas y las empresas asociadas han participado activamente en encuentros y actividades de networking, fortaleciendo la cohesión interna. Igualmente los convenios firmados con el Ayuntamiento de Jerez, San Telmo Business School y Cedown han consolidado un modelo de colaboración inclusivo, formativo y orientado a la innovación, ha indicado.

En este periodo de trabajo se ha iniciado también la elaboración del primer Plan Estratégico 2026-2028, que marcará la hoja de ruta del Clúster en los próximos años.

En cuanto al Plan de Acción específico para 2026, ha explicado que conlleva impulsar proyectos de alto impacto orientados a reforzar la competitividad del tejido empresarial y el posicionamiento del clúster como agente tecnológico de referencia.

Entre estos proyectos se encuentran algunos de carácter colaborativo entre empresas asociadas; la participación activa en convocatorias regionales, nacionales y europeas; la promoción de iniciativas en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la transformación digital, el marketing digital avanzado y otras tecnologías emergentes y la organización de eventos que permitan visibilizar capacidades, atraer talento y generar nuevas oportunidades.

Otro objetivo es desarrollar el Plan Estratégico 2026-2028 que marcará la hoja de ruta del clúster en los próximos años, con la definición de proyectos tractores vinculados a innovación tecnológica, digitalización empresarial y desarrollo territorial y la alineación de las acciones del Plan de Acción anual con los objetivos estratégicos de medio y largo plazo del clúster, ha explicado el Ayuntamiento.