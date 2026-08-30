El Consejo de la Escuela de Policía Local de Jerez de la Frontera aprueba nuevos cursos formativos para este año

Reunión del Consejo de la Escuela de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Consejo de la Escuela de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz), reunido en el Ayuntamiento en sesión ordinaria presidida por el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, junto al teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha aprobado la impartición para el último trimestre del año de nuevos cursos formativos para los agentes de la plantilla municipal sobre distintas temáticas.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha subrayado este domingo que "la reapertura de la Escuela de la Policía Local ha sido uno de los compromisos cumplidos" por el gobierno local en el actual mandato municipal "en cuanto a la modernización de la Policía Local, junto a la dotación de más vehículos, de más medios tecnológicos como, por ejemplo, la unidad de drones, y la ampliación de la plantilla precisamente con la primera promoción formada nuevamente y después de muchísimos años en la propia Jefatura de Jerez".

"Es muy importante ofrecer cursos y jornadas formativas de calidad, que sirvan para reforzar los conocimientos de los agentes en sus cometidos como servidores públicos ante los ciudadanos, y más aún en la sociedad dinámica y cambiante en la que nos encontramos, con retos constantes de alta exigencia de seguridad, por lo que siempre estos cursos son bienvenidos para ir por delante, en la medida de las posibilidades, de los hechos y con vistas a optimizar y coordinar las actuaciones policiales", ha agregado el teniente de alcaldesa.

En la sesión del Consejo de la Escuela de la Policía Local, que ha contado igualmente con la asistencia de la delegada de Educación, Nela García Jarillo; del jefe del Cuerpo, Manuel Cabrales, y del inspector Miguel Ángel Montoro, como secretario del Consejo, se han expuesto los contenidos de cada uno de los seis cursos, para su análisis, pertinencia y aprobación.

CONTENIDO DE LOS NUEVOS CURSOS

El primero de estos nuevos cursos se denomina 'Jornadas formativas sobre el Vehículo de Movilidad Personal (VMP)', y busca "capacitar a los agentes de la Policía Local para intervenir de manera eficaz, segura y conforme a la nueva normativa vigente en materia de VMP, dotándolos de los contenidos teóricos, habilidades prácticas y criterios de actuación necesarios para garantizar la Seguridad Vial, la convivencia ciudadana y la correcta aplicación de la normativa vigente".

Igualmente, el 'Curso de Capacitación Pedagógica para el Policía Docente nivel I y nivel II' se fundamenta en la recién reactivada Escuela de la Policía Local, que cuenta con profesionales propios y externos interesados en ejercer la docencia, por lo que, según defienden desde el Ayuntamiento, es "preciso dotar de policías docentes con competencias pedagógicas específicas a la escuela para formar de manera eficaz a otros profesionales".

El 'Curso de Gestión Emocional en la Intervención Policial' tiene como objetivo dotar a los agentes de "herramientas psicológicas, comunicativas y estratégicas para mejorar la gestión de las intervenciones policiales y la resolución de conflictos".

En el 'Curso de Liderazgo y Gestión del Conocimiento en la organización policial' la finalidad es "desarrollar competencias en liderazgo, toma de decisiones, gestión del conocimiento y comunicación organizativa para mejorar la eficacia operativa y la relación institucional y con la ciudadanía".

Por otra parte, en el 'Curso de monitor de Educación Vial' se busca "mejorar actitudes y hábitos, adquirir y aplicar conocimientos en relación a las reglas, normas y señales que regulan la circulación de vehículos y personas por el viario urbano", y formar a monitores con capacidad de "generar cambios de actitudes con una perspectiva preventiva, reduciendo los comportamientos de riesgo mediante la modificación de las ideas, las emociones y los comportamientos".

Finalmente, y como complemento a esta formación, la Escuela tiene prevista la formación e incorporación de nuevos agentes como 'Pilotos de Drones'. "De esta manera seguiremos potenciando esta novedosa e importante herramienta que ya lleva dos años incorporadas a distintas labores de la Policía Local", ha destacado José Ignacio Martínez.