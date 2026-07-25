Continúan a buen ritmo en Jerez la urbanización de la Hijuela de La Marquesa, con 100 nuevas plazas de aparcamiento

Obras de reurbanización en el vial de la Hijuela de La Marquesa - AYTO.DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Las obras de urbanización de una de las márgenes del vial Hijuela de la Marquesa, en Jerez, que permitirán la creación de un nuevo espacio de aparcamiento de 100 plazas en línea y en batería en esta zona de la ciudad, avanzan a buen ritmo desde que comenzaron el pasado día 2 de junio.

Hasta la fecha, las obras ejecutadas se corresponden con las partidas de demoliciones y movimiento de tierras y también se han ejecutado las relativas a la afectación del canal de riego que existe en la zona. En estos momentos se están ejecutando los trabajos de saneamiento y formación de explanadas, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El presupuesto de licitación de este proyecto ascendió a 548.198 euros, con un plazo de ejecución de 4 meses, y la empresa adjudicataria de las obras es INUR, SL. Esta intervención, que ya presentó la alcaldesa María José García-Pelayo a los vecinos de las barriadas colindantes el pasado mes de enero, responde a la necesidad de ampliar la dotación de plazas de estacionamiento en este espacio público, así como de favorecer la ordenación urbana en un entorno que presenta una creciente demanda de este tipo de equipamientos.

La intervención contribuirá, además, a facilitar la movilidad y el acceso a sus viviendas tanto a vecinos como a usuarios. En concreto, el proyecto abarca las barriadas de El Pinar y La Pita y la avenida Juan Carlos I. Las obras contemplan la adecuación integral del terreno, unos 320 metros cuadrados de superficie situados junto al parque de La Marquesa, incluyendo trabajos de nivelación, pavimentación y señalización, así como la dotación de infraestructuras básicas que garanticen la funcionalidad y seguridad del nuevo aparcamiento.

Más concretamente, se prevé la creación de unas 100 plazas de aparcamientos en línea y en batería, y su correspondiente acerado que incluirá una franja ajardinada. Igualmente, se contempla la mejora de los accesos y la integración del espacio donde se actúa en el entorno urbano existente, además de la renovación y modernización de servicios básicos como el alumbrado público, que será sustituido por tecnología LED, y las redes saneamiento, que serán readaptadas para garantizar el funcionamiento de un sistema de drenaje superficial.