Decretados dos días de luto oficial en Jerez (Cádiz) por la muerte de Álvaro Domecq Romero

Álvaro Domecq Romero, junto a la alcaldesa de Jerez en el pasado acto de entregas de Medallas de Andalucía de la Junta el 28 de febrero de 2024. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado el decreto de dos días de luto oficial en la ciudad por el fallecimiento de Álvaro Domecq Romero, rejoneador, ganadero y fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, entrando en vigor a las 09,00 horas de este martes y prolongándose hasta las 09,00 horas del próximo jueves 20 de noviembre.

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que no habrá capilla ardiente pública ya que, aunque se le ha ofrecido a la familia, ésta ha preferido una despedida íntima.

En el decreto oficial, el Ayuntamiento ha expresado su "profundo pesar" por "tan irreparable pérdida".

En un mensaje en sus redes sociales, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha señalado que Andalucía "pierde hoy a uno de sus grandes referentes, figura esencial del rejoneo e impulsor del arte ecuestre andaluz como fundador de la Real Escuela". "Su legado de pasión por el caballo deja una huella imborrable. Te recordaremos por tu entrega y dedicación. Descanse en paz", ha señalado Bernal.

Además, la Junta de Andalucía ha publicado en sus perfiles oficiales de redes sociales el vídeo que se creó cuando recibió la Medalla de Oro a la Proyección de Andalucía en 2024, en recuerdo a Álvaro Domecq, donde se muestran imágenes de su vida y legado en torno al mundo del caballo.

Entre otros galardones, recibió en vida la Medalla de Oro de la Asociación de Escuelas Taurinas de Andalucía, el Premio del Clúster Turístico #DestinoJerez (2018), el Premio Augusto Ferrer-Dalmau de la Academia de la Diplomacia y el Premio en el Salón Internacional del Caballo (2019), además de ser nombrado Embajador de la Provincia de Cádiz en 2016 e Hijo Predilecto de Jerez desde 2022.

Nacido en Jerez de la Frontera en abril de 1940, Álvaro Domecq hizo su presentación como rejoneador en septiembre de 1959 en la plaza de toros de Ronda, y tomó la alternativa un año después en la de El Puerto de Santa María, con su padre, el también rejoneador Álvaro Domecq Díez, como padrino.

A lo largo de un cuarto de siglo de trayectoria, obtuvo numerosos éxitos en España y en México, como la salida por la puerta grande de Las Ventas en mayo de 1983. En los años 70 formó parte, junto a Ángel y Rafael Peralta y José Manuel Lupi de la generación conocida como 'Jinetes del apoteosis'. Se despidió de los ruedos en la plaza de Jerez el 12 de octubre de 1985.

Como jinete, también logró numerosos premios en distintas disciplinas, como doma vaquera, doma clásica y acoso y derribo, así como la distinción del Caballo de Oro. Como ganadero, hizo famoso su hierro Torrestrella, que crió en la finca Los Alburejos hasta 2020.

En 1973 fundó la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez, auténtico referente de la cultura del caballo andaluz en todo el mundo. El germen de esta institución estuvo en la concesión del Caballo de Oro, para la que Domecq organizó un espectáculo al que denominó 'Cómo bailan los caballos andaluces'. Negoció junto al entonces Ministerio de Turismo la compra del antiguo Palacio del Duque de Abrantes como sede de la institución, que dirigió durante dos décadas y media.