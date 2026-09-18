El Festival de Cine con Acento de Jerez (Cádiz) fusiona el séptimo arte y la cocina con un pasaporte gastronómico

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por Lidia María Jaime, directora del festival Cine con Acento, María Espejo, directora de contenidos del mismo, y Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Festival de Cine con Acento, que se desarrollará del 13 al 17 de octubre en los Claustros de Santo Domingo de Jerez de la Frontera (Cádiz) fusionará en esta cuarta edición el séptimo arte con la gastronomía jerezana bajo el lema 'En Jerez se come de cine', poniendo en marcha un pasaporte gastronómico donde se sellarán los platos "de cine" que se consuman dentro de una ruta de tapas.

Con esta nueva cita, el festival continúa creciendo y arraigándose en la ciudad, incorporando este año a la hostelería como una nueva vía para acercarse a todos los públicos y reivindicar el carácter cultural, creativo y gastronómico de la ciudad, como ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por Lidia María Jaime, directora del festival, María Espejo, directora de contenidos del mismo, y Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación Hostelería de Jerez, ha presentado este certamen, que este año llega con un programa vinculado con la mujer y con la celebración de la Capital Española de la Gastronomía 2026.

Entre las novedades que contiene esta nueva edición, está la puesta en marcha de una ruta de tapas a través del pasaporte gastronómico 'En Jerez se come de cine', una iniciativa impulsada con la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería, y que nace con el objetivo de "maridar dos de las grandes señas de identidad de la ciudad", como son la cultura y "la excelente oferta culinaria local".

"Este va a ser el pasaporte más ansiado porque no hay mejor pasaporte que uno que dice 'En Jerez se come de cine'. No hay ningún sitio donde se coma, se beba mejor y también se ame mejor, como dice nuestro eslogan: come, bebe, ama", ha aseverado la alcaldesa.

Al mismo tiempo, ha celebrado la consolidación de un certamen que este año ha recibido más de 300 producciones y que está alineado con la apuesta que el gobierno municipal realiza bajo el paraguas 'Jerez, Ciudad Cultural'.

"El Festival de Cine con Acento es un atractivo para convertirse en punto de encuentro entre jóvenes talentos y también artistas o creadores consolidados", ha destacado García-Pelayo, resaltando la importancia de que un certamen de estas características tenga su sede en Jerez y "siga rompiendo fronteras" acercándose a Europa.

En este contexto, Lidia María Jaime ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por el apoyo recibido y "la constante predisposición" de las delegaciones municipales implicadas en impulsar el evento. Sobre el certamen, ha contado que este año "tenía que tener como protagonistas a las mujeres y, cómo no, a la gastronomía de nuestra tierra".

Por su parte, María Espejo ha subrayado el carácter "accesible y formativo" de esta cita cultural, que ha logrado mantenerse durante cuatro años. "Queremos un festival cercano, para la ciudadanía, un festival que todo aquel que esté interesado mínimamente por el arte pueda venir, además de manera gratuita", ha declarado.

La directora de contenidos ha indicado que se entregará el Premio de Honor a la actriz Ruth Gabriel, en reconocimiento a su trayectoria, valores y oficio, y también ha explicado los motivos por los que esta edición está dedicada a la gastronomía, asegurando que "en Jerez se come y se bebe de cine".

Con esta misma convicción, Alfredo Carrasco ha detallado la dinámica del pasaporte gastronómico, haciendo hincapié en que hasta el 22 de septiembre los establecimientos del término municipal pueden hacer llegar sus propuestas a la Asociación Hostelería para participar en esta acción.

"Es una ruta gastronómica donde cualquier bar o restaurante de Jerez puede participar y nos tiene que mostrar una o dos elaboraciones que ellos entiendan que son una elaboración de cine", ha explicado, apuntando que los patos pueden ser un postre, como un pastel, un entrante, un cóctel, o lo que cada uno sienta que identifica a su negocio".

Carrasco ha animando a los ciudadanos a que completen su pasaporte con cinco sellos para optar a diversos premios y experiencias gastronómicas.

A través de este proyecto, tanto jerezanos como visitantes podrán recorrer los diferentes establecimientos hosteleros adheridos, que se podrán consultan en un código QR, para disfrutar de sus propuestas y conseguir sellos en su pasaporte con cada consumición.

A partir de un determinado número de sellos, los participantes tendrán la oportunidad de entrar en el sorteo de premios, convirtiendo la experiencia gastronómica en una nueva forma de descubrir la ciudad durante las fechas del certamen.

El pasaporte podrá conseguirse de manera gratuita y en formato físico a partir del próximo 28 de septiembre en la Delegación de Turismo, situada en la Plaza del Arenal.

La ruta gastronómica 'En Jerez se come de cine' estará activa del 1 al 16 de octubre, coincidiendo de forma paralela con las actividades vinculadas al Festival de Cine con Acento.