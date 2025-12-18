Los grupos de la Corporación Municipal conocen los contenidos del libro de candidatura de Jerez 2031

Reunión de la Comisión Especial de Pleno de Capitalidad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha acogido un encuentro de la Comisión Especial de Pleno de Capitalidad donde el equipo de trabajo de la candidatura de 'Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura' ha presentado a los representantes de los grupos políticos de la Corporación Municipal las líneas estratégicas y los principales programas que integran el libro de candidatura o bid book.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se trata de un encuentro que destaca por su valor institucional y que ha permitido a los distintos grupos conocer de primera mano los avances técnicos e hitos alcanzados ante el reto provincial de alcanzar el título europeo.

Durante la convocatoria se ha realizado además una exposición detallada de los principales trabajos acometidos por parte de las instituciones que conforman el Consejo Rector, Ayuntamiento de Jerez, Diputación Provincial de Cádiz, Universidad de Cádiz y Cámara de Comercio, así como la cronología de acciones de impulso en los ámbitos local, provincial, nacional e internacional.

En el desarrollo de la comisión han intervenido la directora de Presidencia, Eva Antona, el coordinador de la programación, Antonio Javier González, el responsable de comunicación de la candidatura, Francisco Perujo, el coordinador de programación artística, Ramiro Villapadierna, y el director de la asistencia técnica de Daleph, Miguel Ballesteros.

Por su parte, el equipo de Jerez 2031 ha subrayado de forma especial que todo el documento técnico es el resultado de un "intenso trabajo" basado en la participación de la ciudadanía, integrando las propuestas y proyectos abordados a lo largo de un proceso participativo abierto que constituye el motor de la candidatura.