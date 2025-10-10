El III Rabanito Festival volverá a Jerez (Cádiz) el 8 de noviembre con gastronomía, conciertos y artesanía

La delegada de Participación y Juventud en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmen Pina, presentando el cartel y programación del III Rabanito Festival - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La delegada de Participación y Juventud en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmen Pina, ha presentado el cartel y programación del III Rabanito Festival, una cita que se consolida en el otoño jerezano y que convoca a la ciudadanía el 8 de noviembre a disfrutar de una jornada de encuentro y talento joven en la Alameda Vieja, con gastronomía, conciertos y artesanía.

Más de 50 puestos de artesanía, food trukcs, actividades infantiles, y un variado programa de conciertos con Tonini.rar, Aderezo, One Pack, Josepe & Amaro.MP3, Ciervoss y DJ Karpin son algunas de las propuestas que harán de esta jornada "un día inolvidable", ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La presentación ha contado con la participación de Rocío Benito y Juan Carlos Vidarte, de Albariza en las Venas; Álvaro Rodríguez y Amaro de la Calle, de Gloria Vendimia; Pablo Braza y David Borrás de El Espartero; Daniel Gareta y Jaime Soto, de Awa Creatives, y Carlos Cabral, autor del cartel.

Carmen Pina ha destacado que El Rabanito es "un evento de ciudad" que está enmarcado dentro de dos proyectos de ciudad como son la candidatura a la Capitalidad de la Gastronomía 2026 y la capitalidad Jerez 2031 Capital Europea de la Cultura.

También es un evento "con Marca Jerez" porque "lo lideran jóvenes jerezanos que apuestan por nuestras raíces y costumbres, y que reivindican la gastronomía y todo lo que tiene referencia con nuestra cultura jerezana, y es un evento auténtico, que nace de la amistad, de la ilusión y del esfuerzo y del emprendimiento joven", ha afirmado.

La delegada municipal ha recordado que es "un evento fresco, desenfadado y familiar, abierto a todo tipo de público", y ha dado agradecido a todas las entidades privadas implicadas en la organización del festival.

En nombre de las empresas que organizan este evento, Álvaro Rodríguez ha destacado en su intervención que esta nueva edición de El Rabanito es "un sueño para nosotros", agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento y de todos los patrocinadores, el principal Cervezas Alhambra junto a Acoje, El Hoyo, González Byass, El Bujío, la Escuela de Hostelería, y la Bodega Valdespino, y como colaboradores, Rótulos Jerez, La Guinda, Horno y Cazuela y la Imprenta Guillén, señalando que "estaremos encantados de seguir llenando la Alameda Vieja muchos años más y cada vez con más gente de fuera que venga a disfrutar de Jerez".

Rocío Benito ha incidido en el apoyo de las bodegas, "tanto grandes como con proyectos pequeños e incipientes que participarán en El Rabanito". "Queremos que se consolide como una fecha a nivel nacional de encuentro de elaboradores jóvenes, y este año vamos a llevarlos a las viñas y a conocer Jerez de otra manera, a convertirse en embajadores de Jerez", ha afirmado, destacando que llegar a esta tercera edición "ha sido un viaje de emociones muy chulo".

El Rabanito Festival comenzará el 8 de noviembre a partir de las 12,00 horas con actividades infantiles, food trucks, mercado de artesanía con hasta 50 puestos, bingo drag por parte de Krystal Love, pinchada de vinilos por parte de Funkilla Rock y Erik de la Jama, y las actuaciones de Tonini.RAR, Aderezo, One Pack, Josepe &Amaro.MP3, Ciervoss y DJ Karpin para clausurar el festival.

El público podrá disfrutar de una jornada en la que se celebrará además la gastronomía "más tradicional" de Jerez, como el ajo, berza, embutidos, aliños, chicharrones, quesos, y brindando con las bebidas de la tierra, desde el mosto hasta los diferentes vinos de la zona.