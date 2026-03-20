Inaugurada en Jerez (Cádiz) la exposición de la Asociación Igualmente que resume más 300 años de historia del feminismo

Inauguración de la exposición 'Feminismo. Más de 300 años de historia' en Jerez de la Frontera (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La exposición 'Feminismo. Más de 300 años de historia', impulsada por la Asociación de Mujeres Igualmente, ha abierto sus puertas este viernes 20 de marzo en el centro social Blas Infante de Jerez de la Frontera (Cádiz), pudiendo visitarse hasta el próximo 27 de marzo.

La referente filósofa feminista, Ana de Miguel Álvarez, ha sido la encargada de ofrecer la conferencia que ha servido como acto inaugural de la citada muestra, ha indicado la Diputación de Cádiz en una nota.

Al acto han asistido la responsable de Igualdad de la Diputación, Susana Sánchez Toro, junto con la delegada territorial de Igualdad de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Bertón, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Igualmente de Chiclana, organizadora de la muestra, Auxiliadora Jiménez.

Susana Sánchez, que también es delegada municipal de Igualdad en Jerez, ha agradecido a la Asociación Igualmente que haya comenzado en esta localidad el recorrido de una exposición itinerante que va a continuar su ruta por diferentes localidades de la provincia, y que ha ofrecido la posibilidad de disfrutar de la ponencia 'Historia del feminismo: lo que nos une, lo que nos separa, lo que nos ha hecho avanzar', a cargo de Ana de Miguel.

En ese sentido, ha puesto en valor las sinergias que se suman con un evento como este, que hace posible la colaboración de dos administraciones públicas, como son el Ayuntamiento y la Diputación, con una entidad social "tan consolidada y reconocida" como la Asociación Igualmente, y la participación de una activista feminista histórica como es Ana de Miguel.

La Asociación Igualmente pretende con esta iniciativa favorecer la concienciación feminista con una muestra que tiene vocación itinerante para que pueda ser divulgada en más puntos de la provincia, a través de sus contenidos y visitas guidas que profundicen en la temática de la igualdad.

'Feminismo. Más de 300 años de historia' se ha diseñado para dar a conocer la historia, el movimiento, la genealogía y la agenda feminista. La colección tiene contenido escrito y gráfico y busca aclarar conceptos, explicar la evolución del feminismo y visibilizar su importancia histórica.

Se pueden visitar distintos espacios o etapas bajo los epígrafes, 'Origen y raíz', 'Agravios históricos', 'Ilustradas, sufragistas', 'Obreras', 'Modernas', 'Derechos Humanos de las mujeres', 'Feministas' y 'Agenda actual'.

La actividad está financiada por el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz y podrá visitarse desde el 20 al 27 de marzo en horario de 9,00 horas a 14,00 horas, y de 15,30 horas a 21,00 horas.