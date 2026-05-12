Jerez brinda por su gastronomía y la industria hostelera en la Feria del Caballo

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en un brindis en la feria por la gastronomía local - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, han presidido en el templete municipal de la Feria del Caballo el brindis por la designación como Capital Española de la Gastronomía 2026, con el que se ha puesto en valor el patrimonio culinario local y reforzar la proyección internacional a través de la cultura, la gastronomía y la hospitalidad.

Un homenaje y reconocimiento que ha sido extensible a toda la industria hostelera y a los profesionales que cada día contribuyen, "con su trabajo y esfuerzo, a abanderar la mejor tradición culinaria", como ha defendido el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

En este brindis han participado el presidente de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, el presidente de Hostelería Jerez, Alfredo Carrasco, y Francisco Díaz en representación de Horeca Cádiz.

El reconocimiento ha comenzado previamente con el reparto de vino de Jerez a los visitantes y ciudadanos en general en la puerta del Parque González Hontoria, a quienes se ha regalado también un abanico con el logotipo de la capitalidad gastronómica.

La alcaldesa ha dado las gracias a las personas que han trabajado para "hacer realidad este sueño" que es que Jerez sea Capital Española de la Gastronomía este año, y ha señalado que la de Jerez es "la mejor feria del mundo y tenemos que disfrutarla brindando por ella".

La edición de la Feria del Caballo de este año está dedicada la gastronomía, que es "una de las mejores cosas que tiene Jerez", en palabras de García-Pelayo, quien ha abogado por "sentirse orgullosos" de la cocina local y de la feria.

Por su parte, Antonio Sanz se ha referido a que el título de Capital Española de la Gastronomía es "un espaldarazo a la importantísima labor, especialmente de la hostelería, que los cocineros, que todo Jerez y el Ayuntamiento hace para dar más esplendor a la ciudad del vino, del caballo y capital del flamenco", afirmando que "todo esto une a Jerez y la hace más grande".

También ha puesto en valor sectores como la agricultura, el campo de Jerez, el papel de las bodegas y de la hostelería, indicando que "cuando trabajamos unidos, como lo hacemos con el Ayuntamiento, a Jerez no hay quien la pare".

La Feria del Caballo dedica la presente edición la Capital Española de la Gastronomía, título que Jerez ostenta desde principios de año y que la ha convertido oficialmente en "epicentro de la gastronomía de este país", con un título que pone de relieve los atributos que distinguen a una ciudad gastronómica como son el producto agrícola propio, la cocina tradicional y alta cocina de vanguardia, su patrimonio milenario del vino o los espacios de socialización como tabancos, peñas o mostos.

Coincidiendo con la Feria del Caballo, el Ayuntamiento ha subrayado también la aportación de la gastronomía para consolidar Jerez como destino turístico, ya que se trata de una de las principales motivaciones de los turistas, como se ha señalado, apuntando que por eso se ha apostado por impulsar este sector como producto estratégico, tal y como recoge el Plan Estratégico de Turismo 2025-2027.

Durante todo el año en la ciudad se ha programado un gran calendario de eventos con la cocina como eje desde diferentes perspectivas, como rutas, showcookings, congresos o conferencias, y se ha intensificado la presencia de Jerez en los principales salones del sector como Madrid Gourmet, Madrid Fusión o el VI Foro Nacional de Hostelería.

Según el Ayuntamiento, el retorno económico de la cobertura mediática de este evento desde el 1 de enero hasta el 10 de abril --los 100 primeros días de la capitalidad-- se ha cuantificado según los organizadores en 14,3 millones de euros, además de unos 22 millones desde que se anunció la obtención del título en octubre de 2025, convirtiendo a este galardón en "una oportunidad de promocionar y consolidar el interés de la demanda turística por este tipo de propuestas y el amplio potencial de desarrollo de nuestro enclave".