Jerez (Cádiz) acoge hasta el jueves un congreso internacional con expertos en la conservación de aves rapaces

La delegada de Protección Animal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmen Pina, en la inauguración de un congreso internacional sobre la conservación del águila imperial ibérica y otras grandes rapaces. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La delegada de Protección Animal en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmen Pina, ha asistido este miércoles a la inauguración de un congreso internacional sobre la conservación del águila imperial ibérica y otras grandes rapaces, en el que participan hasta este jueves expertos de España, Marruecos y Reino Unido.

El encuentro está concebido con un alto nivel científico y de gestión y como un espacio de trabajo donde confluye la experiencia de la comunidad investigadora, la administración ambiental y el sector privado para avanzar en estrategias de conservación comunes, ha indicado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Carmen Pina ha agradecido a la Fundación Migres y a los organizadores del congreso que hayan apostado por Jerez para celebrar este evento, que se desarrolla bajo el lema 'Lecciones para la conservación de grandes rapaces: el caso del águila imperial ibérica como modelo'.

"Todos los congresos que vienen a Jerez son bienvenidos y especialmente congresos como éste que enriquecen nuestra ciudad, a los profesionales y los expertos y del que podemos aprender mucho", ha señalado la delegada municipal, que ha argumentado que la ciudad "no sólo es conocido por su patrimonio histórico, sus eventos y sus fiestas sino también por su patrimonio natural, los pulmones verdes que tenemos en nuestro término municipal".

Por su parte, el biólogo de la Fundación Migres, Jorge García Macía, ha señalado que el congreso pone de manifiesto "un caso paradigmático", como es el águila imperial, una especie que "estuvo a punto de extinguirse y tiene una historia muy bonita de mucho esfuerzo científico, de mucho esfuerzo de gestión de las administraciones, desde modificación de tendidos, a protección de hábitat, un esfuerzo a lo largo de muchas décadas que ha hecho que la especie esté ahora en un estado de conservación mucho más favorable, más halagüeña de cara al futuro".

En la zona de Cádiz, según ha explicado este científico, la especie "se está expandiendo", con la presencia de varias parejas, añadiendo que "aunque hay zonas vulnerables como Doñana", donde se está dando "un descenso poblacional importante", hay "muchas zonas del interior de Cádiz donde cada vez es más frecuente ver el águila imperial, pollos y ejemplares jóvenes". Así, ha indicado que "aunque todavía queda mucho por hacer a nivel de conservación, podemos decir que se cuentan por decenas y cada vez es más favorable".

Carmen Pina ha destacado también en su intervención la labor de conservación que realiza el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez, en colaboración con la Junta de Andalucía en la mayoría de los casos, en la conservación de especies ibéricas amenazadas. Proyectos como el lince ibérico o el ibis eremita, que como ha dicho, "son fruto de esta colaboración", y con los que se ha conseguido reducir el grado de amenaza de estas especies.

"Menos conocido pero igualmente importante es la recuperación de la cerceta pardilla, uno de los patos más amenazado, en el proyecto Life Cerceta Pardilla, fruto de acuerdo de colaboración firmado con la Junta de Andalucía en noviembre del año pasado. Gracias a las actuaciones realizadas se han liberado más de 300 aves en varias provincias de Andalucía ayudando a la conservación de esta especie", ha recordado la delegada.

Además, ha añadido que estas jornadas están centradas en los proyectos de conservación de grandes rapaces, resaltando al respecto que el Ayuntamiento de Jerez, a través del Centro de Conservación, ha colaborado "activamente" en la conservación de estas especies, contando con "una valiosa colección de rapaces", entre las que destacan el águila imperial, águila azor perdicera, halcón borní o cernícalo primilla.

De esta manera, ha puesto en valor el trabajo que se realiza en el Centro de Conservación, el cual se debe a "los grandes profesionales que trabajan en el mismo y el gran trabajo que se está realizando en Protección Animal".