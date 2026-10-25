Jerez (Cádiz) acoge el XVII evento anual IAMCP 2026 del ecosistema Microsoft en España

XVII evento anual IAMCP 2026 del ecosistema Microsoft en España - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jerez (Cádiz) ha acogido el XVII evento anual IAMCP 2026, considerada la gran cita del ecosistema Microsoft en España, en las instalaciones del Hotel Barceló Montecastillo. El evento ha reunido a partners, empresas tecnológicas, ISVs y consultoras con la finalidad de compartir conocimiento, generar oportunidades y fortalecer alianzas estratégicas.

Según ha informado el Gobierno local, el teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, que ha participado en una ponencia junto al Director BU Microsoft en Unikal Tech, Raúl López, y ha explicado el avance experimentado en el ámbito de las tecnologías de la ciudad.

A la vez, ha agradecido a Microsoft "la elección de Jerez como sede de este prestigioso encuentro que ha reunido a partners, empresas del sector tecnológico y profesionales especializados en tecnologías emergentes, además en un lugar también de reconocido prestigio en su sector como es el Hotel Barceló Montecastillo".

El encuentro ha servido, a través de sus diferentes ponencias, mesas redondas y espacios de colaboración para inspirar, conectar y hacer crecer el negocio dentro del ecosistema Microsoft, con innovación, networking de alto nivel y sesiones prácticas orientadas a impulsar nuevas oportunidades, liderar la transformación en la organización de empresas públicas y privadas y conocer las claves de la vanguardia tecnológica.