Publicado 25/10/2026 12:07

Jerez (Cádiz) acoge el XVII evento anual IAMCP 2026 del ecosistema Microsoft en España

XVII evento anual IAMCP 2026 del ecosistema Microsoft en España
XVII evento anual IAMCP 2026 del ecosistema Microsoft en España - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jerez (Cádiz) ha acogido el XVII evento anual IAMCP 2026, considerada la gran cita del ecosistema Microsoft en España, en las instalaciones del Hotel Barceló Montecastillo. El evento ha reunido a partners, empresas tecnológicas, ISVs y consultoras con la finalidad de compartir conocimiento, generar oportunidades y fortalecer alianzas estratégicas.

Según ha informado el Gobierno local, el teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, que ha participado en una ponencia junto al Director BU Microsoft en Unikal Tech, Raúl López, y ha explicado el avance experimentado en el ámbito de las tecnologías de la ciudad.

A la vez, ha agradecido a Microsoft "la elección de Jerez como sede de este prestigioso encuentro que ha reunido a partners, empresas del sector tecnológico y profesionales especializados en tecnologías emergentes, además en un lugar también de reconocido prestigio en su sector como es el Hotel Barceló Montecastillo".

El encuentro ha servido, a través de sus diferentes ponencias, mesas redondas y espacios de colaboración para inspirar, conectar y hacer crecer el negocio dentro del ecosistema Microsoft, con innovación, networking de alto nivel y sesiones prácticas orientadas a impulsar nuevas oportunidades, liderar la transformación en la organización de empresas públicas y privadas y conocer las claves de la vanguardia tecnológica.

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