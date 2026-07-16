Jerez (Cádiz) acogerá la Reunión Anual del Instituto Cervantes del 27 al 29 de julio

Archivo - Imagen de una plaza de Jerez. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerá del 27 al 29 de julio la Reunión Anual del Instituto Cervantes, un encuentro que congregará a casi un centenar de directivos de esta institución y cuya inauguración tendrá lugar en los Museos de la Atalaya, donde se celebrarán los principales actos del primer día.

En una nota, ha señalado que además de la previsible presencia de la Reina, en el acto inaugural intervendrá el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo.

Previamente, el director del Instituto Cervantes, la alcaldesa jerezana y la presidenta de la Fundación Caballero Bonald e hija del poeta nacido en esta ciudad andaluza, Julia Caballero Ramis, ofrecerán toda la información de esta cita cervantina.

Además, habrá una mesa de directores que comenzará a las 12 horas en la Sala Auditorio de los Jardines donde se analizarán los desafíos de la lengua española en la Unión Europea y los foros internacionales, en África y en el Reino Unido post-Brexit, de mano de las directoras de los Cervantes de Bruselas y Casablanca, además del responsable del centro de Londres. Moderará Luis García Montero.

Durante los tres días de trabajo, los responsables del Cervantes analizará el trabajo que desarrolla el Instituto para promocionar la lengua española y la cultura en español en todo el mundo. Además, concretarán las prioridades y planes de actuación para el próximo curso académico en las más de 100 ciudades repartidas por 56 países en los que el Instituto Cervantes está presente.

En esta reunión está prevista la celebración de un coloquio en torno a la figura de José Manuel Caballero Bonald, de la que este año se cumple su centenario, en la que participarán el propio García Montero, el director del centro de Mánchester, el escritor y poeta Martín López-Vega, y el escritor Juan Bonilla. El encuentro tendrá lugar el martes 28 de julio a las 12,30 h en la Fundación Caballero Bonald.

Además, la tarde del martes, Rota acogerá una mesa redonda sobre el español en EEUU, a cargo del director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno, y del director del Observatorio del Español en Harvard, Francisco Javier Pueyo.

Asimismo, el miércoles 29 de julio, a la 13,30 h en la Casa de Iberoamérica de Cádiz, está prevista la entrega de un legado a la Caja de las Letras en homenaje al escritor gaditano Fernando Quiñones (Chiclana de la Frontera, 1931 - Cádiz, 1998), una figura clave en la difusión de la Nueva Narrativa Andaluza y el boom hispanoamericano.

El Instituto Cervantes viene celebrando desde el año 2005 (excepto en 2020 a causa de la pandemia) reuniones anuales con los directores de sus centros en el exterior y todo su equipo directivo, en las que se debaten sus líneas de actuación para la promoción internacional de la lengua española y la cultura. Esta será la primera vez que se celebre en Jerez.