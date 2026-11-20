La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, preside en la Jefatura de la Policía Local la primera reunión operativa del Plan Integrado de Seguridad y Servicios Públicos de las Zambombas y Navidad 2026-2027 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha coordinado en la Jefatura de la Policía Local la primera reunión operativa del Plan Integrado de Seguridad y Servicios Públicos de las Zambombas y Navidad 2026-2027, activado a las 00,01 horas del viernes 20 de noviembre, día en que se enciende el alumbrado navideño, a las 19,00 horas en el entorno de los Claustros de Santo Domingo, con un concierto posterior de Luis de Perikín, Jesús Méndez y La Macanita.

El Centro de Coordinación Operativa (Cecop) --compuesto por Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Cruz Roja, Emergencias Sanitarias, Bomberos y Protección Civil-- está activado desde esta pasada noche hasta que finalice la Navidad el próximo 6 de enero "para proteger Jerez, para cuidar de los jerezanos y de los visitantes y para que podamos disfrutar de la Navidad más maravillosa del mundo", como ha subrayado la alcaldesa.

En ese sentido, ha destacado que se ha solicitado desde la Alcaldía a la Subdelegación del Gobierno de España que destinen a Jerez "todos los medios necesarios para poder afrontar con más seguridad esta noche y todas las noches con mayor concentración de público".

Igualmente, ha informado de decisiones técnicas adoptadas en la reunión de este viernes sobre la retirada de los contenedores de residuos de la zona del acto de alumbrado y concierto por motivos de Seguridad debido a la gran concentración de público que se prevé, así como que papeleras estén adaptadas y ha indicado que esta misma noche, a la finalización de estos actos, los contenedores volverán a sus lugares habituales.

Al respecto, se ha apuntado que el depósito de basuras en los contenedores es a partir de las 20,00 horas en otoño-invierno, por lo que la afección "será mínima".

Una de las novedades del Plan de Seguridad y Servicios Públicos de la Navidad 2026- 2027 es la creación de zonas en el centro histórico en función de la densidad de público previsto y de vías o corredores de emergencias, para la entrada coordinada de los vehículos específicos, que serían escoltados siempre por Policía Local y Policía Nacional.

"Las zonas de concentración por la experiencia de navidades anteriores son las que concentran en sí mismas y en su entorno una presencia multitudinaria de personas", ha explicado la alcaldesa, citando lugares como plaza Belén, plaza de la Asunción y plaza del Arenal, que "serán zonas especialmente vigiladas y especialmente protegidas por los efectivos policiales y Protección Civil".

Así, ha remarcado el establecimiento de seis itinerarios de evacuación "para intentar garantizar la rapidez y efectividad a la hora de tener que afrontar una asistencia a personas con motivos de indisposición, por incendio o por necesidad de movilidad rápida". Estas estarán "perfectamente señalizados" de forma vertical y horizontal en Esteve, Padre Luis Bellido, Consistorio, Arenal, Eguilaz y Belén, como puntos de origen y destino de estos itinerarios.

En este contexto, García-Pelayo ha trasladado a la ciudadanía el mensaje de que "también es importante que ayudemos, que colaboremos, que estemos alerta, que nos cuidemos los unos a los otros, que tomemos las medidas preventivas que se nos comuniquen desde los canales oficiales de información".

Ha recordado que el pasado año, al acto de alumbrado y concierto posterior asistieron "casi 10.000 personas" y que esta noche "posiblemente batamos récords". "Es importante que estemos prevenidos, es la mejor manera de trabajar para garantizar una Navidad segura", ha aseverado.

La alcaldesa ha recordado que las zambombas comienzan también este fin de semana con su programación y que se están tramitando todos los expedientes para que cumplan con la normativa pertinente.

Estas, ha dicho, "se realizan sin ánimo de lucro y dan un beneficio importante a la ciudad, promocionar nuestro nombre como ciudad y colaborar con causas solidarias, porque la Navidad es solidaridad".

"Desde hoy viviremos días grandes, es importante que los disfrutemos, que nos acordemos de los que están solos, que apoyemos la campaña de los Reyes Magos, y que nos cuidemos, así que aquí estaremos, alertas para que ustedes también disfruten", ha indicado, informando de que se está trabajando con los vecinos del centro al respecto.

Con respecto al Plan Integral de Seguridad y Servicios Públicos, afianzando las medidas adoptadas en las dos últimas ediciones y que han tenido resultado positivo, los efectivos de limpieza con el apoyo de la Policía Local iniciarán la recogida de residuos y limpieza intensiva de la zona de zambombas a partir de las 02,00 horas de cada madrugada, para que las calles y plazas estén a primera hora del día siguiente en las mejores condiciones.

Asimismo, se seguirá apostando por las líneas-lanzadera de autobuses urbanos desde la explana de Atracciones-Feria y desde el Estadio Pedro S. Garrido con destino a plaza del Mamelón y zona de Alcázar, con adelanto de salida desde las 13,00 horas, respectivamente.

Igualmente, se hará hincapié en el refuerzo policial de los accesos al centro desde Cuatro Caminos por la calle Puerto, que quedará sólo de uso hasta San Agustín para residentes, taxis y autobuses, con el acceso habilitado este año al parking del Arenal desde plaza del Carbón y calle Guarnidos.

En este sentido, también se ha destacado la importancia del servicio que presta Tele-Taxi, que verá reforzada su presencia con 232 licencias.

El Cecop tendrá presencia física y sede en la Jefatura de la Policía Local los días 24 y 31 de diciembre, el día 27 de diciembre (Cabalgata del Cartero Real) y el 5 de enero (Cabalgata Reyes Magos), la dotación de 38 agentes más de Policía Local en las calles, así como de cinco cámaras más de video-vigilancia en el centro histórico, y vuelo de drones policiales de Policía Local y Policía Nacional.

Asimismo se va a reforzar el parque de papeleras y habrá puntos de refugio de contenedores, que estarán protegidos, y se volverá a colocar señalización de forma intensiva para informar de los puntos de depósito de residuos.