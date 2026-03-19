Jerez (Cádiz) constituye un comité municipal de seguimiento para sus proyectos de regeneración urbana

El primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, presidiendo la constitución del Comité Municipal de Seguimiento del Plan de Actuación Integrado de Jerez (PAI). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz, ha presidido la constitución del Comité Municipal de Seguimiento del Plan de Actuación Integrado de Jerez (PAI), tras confirmarse, mediante resolución definitiva de la Dirección General de Fondos Europeos, su inclusión en el programa de ayudas europeas de Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales (EDIL).

De esta manera, a Jerez le corresponde una subvención de 14.057.535 euros, que se van a destinar a la ejecución de 11 proyectos de rehabilitación del patrimonio, regeneración urbana y mejora de equipamientos que se focalizan en el centro histórico y en la zona oeste de la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La constitución de este Comité Municipal de Seguimiento, del que forman parte el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, la delegada de Vivienda, Belén de la Cuadra; la delegada de Empleo, Nela García, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, así como técnicos de distintos departamentos y servicios del Ayuntamiento, marca el punto de partida del desarrollo del PAI-EDIL en Jerez.

Para Agustín Muñoz supone "un paso decisivo" en la estrategia municipal de regeneración urbana y de implantación de un modelo de ciudad "más sostenible", que será posible con estos fondos europeos.

Cabe recordar a este respecto que el Programa PAI-EDIL está cofinanciado en un 85% por el Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2021-2027 y por el propio ayuntamiento jerezano en el restante 15%.

Uno de los principales asuntos abordados en esta sesión ha sido el marco financiero y el cumplimiento de los compromisos en materia de cofinanciación. En este sentido, Agustín Muñoz ha subrayado que estos fondos establecen un marco de ejecución del gasto que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2029, fijando además el hito de ejecución del 20% de la senda financiera para el 31 de marzo de 2027.

Para alcanzar este último requisito, ha apuntado, "vamos a empezar con los proyectos más maduros y rápidos de ejecutar y que no requieran de trámites complejos".

De este modo, para la selección del orden de ejecución de las actuaciones se han priorizado las que ya se encuentran más avanzadas en su tramitación y se pueden licitar de manera más inmediata.

Estas actuaciones son la regeneración urbana de la barriada de Picadueñas (604.758 euros de presupuesto), la remodelación del Cine Astoria (308.558,54 euros), la rehabilitación de Los Claustros de Santo Domingo (1.290.006,92 euros) y la reurbanización de jardines y espacios libres en la antigua bodega de la calle Cristal (1.048.960 euros).

El resto de intervenciones que se van a ejecutar a través de los fondos EDIL son la rehabilitación de la Biblioteca Central (881.525,09 euros); la finalización de la urbanización del Eje del Arroyo (3.214.086 euros); la creación de Colegios Ecosostenibles en la zona oeste (1.735.000) euros; la renovación del Mercado de La Plata (1.795.332,45 euros); la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el Eje Puerta de Sevilla-Puerta de Santiago (1.050.000 euros); el descubrimiento de la muralla de Jerez y una nueva zona verde en la calle Muro (1.019.308 euros); y la rehabilitación de una nave bodeguera para un vivero de empresas culturales, creativas y artesanas (1.030.000 euros).

Agustín Muñoz ha subrayado que el Gobierno "no renuncia" a llevar a cabo otros proyectos que se incluyeron en el Plan de Actuación Integrado (PAI), con el que el Ayuntamiento de Jerez concurrió el pasado año a la convocatoria de ayudas de Fondos Europeos Feder destinados a Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales.

Al hilo de esto se ha mostrado confiando en que conforme se avance en el cumplimiento de la senda financiera, se pueda conseguir más financiación para la ejecución de los mismos, ya que la propia orden prevé incrementar el importe de las ayudas a aquellas entidades que cumplan el ritmo de ejecución al que se han comprometido.