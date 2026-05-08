Maíllo llama a "llegar a la raíz" contra quienes se benefician del narcotráfico: "Nadie puede morir en el trabajo"

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, en un acto de campaña en una imagen de archivo. - POR ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha llamado este viernes a "llegar hasta la raíz" para combatir el narcotráfico tras la muerte de dos agentes de la Guardia Civil tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

"Hay que garantizar y llegar hasta la raíz no solo de las narcolanchas, sino de quienes las financian, de quienes se benefician, de quienes hacen transparencia y blanqueo financiero y de los que hacen el uso del mercado inmobiliario para blanquear ese dinero", ha afirmado Maíllo en su intervención en acto público de la coalición en Puerto Real (Cádiz).

En esta línea, el candidato de Por Andalucía ha señalado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "no hacer nada" para "intervenir" en las transferencias financieras de "blanqueo" económico o en las inspecciones inmobiliarias contra el narcotráfico.

Maíllo ha relacionado la muerte de los dos agentes de la Guardia Civil con la siniestralidad laboral. "Nadie puede morir en el trabajo", ha afirmado el también coordinador de IU que ha mencionado a las 121 personas que fallecieron en Andalucía el pasado año en accidentes laborales.

Por ello, el candidato de la coalición ha pedido "mejorar" las condiciones laborales para evitar que "cada día mueran cuatro personas en el trabajo".

"Estamos hablando de un gobierno que dice que se tiene que regular la economía sola y que no interviene como actor de la economía ni como generador y provocador y planificador de empleo. El gobierno de Moreno es el mayor empleador de Andalucía y también la peor patronal", ha reafirmado.

"NADIE DEL CAMPO PUEDE VOTAR AL PP"

Durante su intervención en el mitin, Maíilo ha puesto el foco, entre otros temas, en la agricultura. "Sin la agricultura no se come y sin una buena agricultura no se come bien", ha afirmado el candidato quien ha criticado el apoyo del PP al acuerdo con Mercosur.

"No puede haber nadie en el campo, un pequeño agricultor que trabaje la tierra y que viva de ella, que pueda votar al Partido Popular o a Vox", ha remarcado.

Desde la coalición ha propuesto distribuir el agua para "garantizar la viabilidad" de las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas y "poner un tope" al uso y "abuso" del agua en las grandes explotaciones agrarias de la comunidad.

"Hay que intervenir el sector primario con un Gobierno que ayude a los pescadores, que ayude a los marineros, que ayude a los pequeños agricultores que trabajan la tierra, que ayude a los ganaderos", ha remarcado.

En esta línea, Maíllo también ha propuesto aplicar la ley estatal de la vivienda, para limitar los precios de los alquileres, junto con poner un impuesto a los "superricos". También en relación a la vivienda, ha defendido que Sumar "volverá a presentar" la prórroga de los alquileres en el Congreso.

"Vamos a unificar el voto en un instrumento unitario de siete organizaciones que vamos a gobernar porque vamos a mejorar la vida de la gente", ha señalado.