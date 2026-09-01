Jerez (Cádiz) da la bienvenida a las Fiestas de la Vendimia 2026 con la tradicional Pisa de la Uva

Pisadores de uva durante la ceremonia de la Pisa de la Uva enmarcada en la programación de las Fiestas de la Vendimia. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La tradicional Pisa de la Uva ha dado el pistoletazo de salida oficial a las Fiestas de la Vendimia 2026, una edición de carácter extraordinario que este año adquiere una dimensión especial con motivo de la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía, bajo el lema 'Come, bebe, ama Jerez'.

El acto, que ha congregado a numeroso público en el Reducto de la Catedral, ha recreado el tradicional proceso artesanal de extracción del primer mosto mediante la pisa de la uva en el lagar. Posteriormente, el mosto ha sido bendecido por el deán de la Catedral como símbolo de esperanza para una buena cosecha y de deseo de que la nueva añada alcance la máxima calidad, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido una ceremonia que ha contado con la colaboración del Consejo Regulador del Vino de Jerez, Bodegas González Byass y Bodegas Fundador. Durante el acto, García-Pelayo ha destacado que "este año, la Pisa de la Uva cobra una dimensión aún más trascendental. Al ser Jerez 'Capital Española de la Gastronomía', estamos mostrando al mundo que nuestros vinos no solo son historia y pura tradición, sino la base de una oferta culinaria inigualable y única que nos da una identidad propia".

Este evento ha estado amenizado por la Banda Municipal de Música, que ha interpretado piezas clave del patrimonio sonoro jerezano como 'Campos Jerezanos' de Beigbeder y 'Vendimia Jerezana' de Manuel Álvarez, acompañando la entrada de las vendimiadoras y vendimiadores que portaban las canastas con la uva.

Junto al respeto a las costumbres vitivinícolas, también se ha disfrutado del arte flamenco con la Compañía de Jóvenes Flamencos, dirigida por María José Franco, y de la actuación de María Terremoto, digna sucesora del legado de su familia y triunfadora en los Premios de la Academia de la Música de España 2026 (Mejor Álbum de Flamenco por 'Manifiesto' y Mejor Tema de Flamenco).

De igual manera, durante el acto se ha rendido homenaje al perro ratonero bodeguero andaluz por su histórica e indispensable labor en las bodegas jerezanas, raza originaria del Marco de Jerez y declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad en 2020.

Las Fiestas de la Vendimia de Jerez, declaradas de Interés Turístico Internacional, se prolongarán hasta el próximo 13 de septiembre, ofreciendo un amplio calendario que aúna vino, cultura, gastronomía, patrimonio, música y el mundo ecuestre, con eventos destacados como la primera Muestra Gastronómica, el ciclo de las Catas Magistrales o De Copa en Copa.