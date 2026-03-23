Jerez (Cádiz) incorpora tres vehículos eléctricos para la recogida de residuos orgánicos en establecimientos del centro

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, presentando los tres vehículos recolectores 100% eléctricos para el centro - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha presentado este lunes los tres vehículos recolectores 100% eléctricos que permitirán poner en marcha el servicio de recogida selectiva de residuos orgánicos para unos 500 establecimientos de hostelería y comercio de la zona centro de la ciudad mediante la recogida puerta a puerta.

En el mismo acto se han presentado también 1.000 contenedores de 240 litros, que se distribuirán para poner en macha esta medida orientada al reciclaje, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

A este acto han asistido la delegada municipal de Comercio, Nela García, la delegada de Participación Ciudadana, Carmen Pina, representantes de la empresa adjudicataria Burgo Móvil Auto, Invicta Electric, UTE-Jerez, miembros de las asociaciones de vecinos de la zona centro, donde se pondrá en marcha esta nueva medida y de colectivos de comerciantes y hostelería, como Acoje y Mercado de Abastos.

Jaime Espinar ha agradecido su labor a las empresas y a las personas que han trabajado en este proyecto, orientado a la mejora de la sostenibilidad de la ciudad, y ha dado las gracias de antemano a todo el sector de la hostelería por su colaboración e implicación "en un año tan especial como éste", en el que Jerez es Capital Española de la Gastronomía.

"Tenemos una gastronomía ejemplar, pero también vamos a ser ejemplares en la gestión de los residuos", ha señalado el teniente de alcaldesa, quien ha añadido que la hostelería de la ciudad "cree en el medio ambiente" ya que "el 90% de los establecimientos" ponen en marcha medidas en favor del reciclaje, según datos de Ecovidrio. Por lo tanto, ha continuado, "se puede afirmar que tenemos una hostelería responsable y comprometida a la altura de la Capital Española de la Gastronomía que somos".

Jaime Espinar ha señalado la necesidad de "salvar ciertas dificultades ligadas al urbanismo de la zona centro", como calles estrechas o peatonales, para el acceso del servicio público de recogida de residuos hasta los locales de hostelería. Así, con este sistema se van a resolver estas dificultades para "hacer más fácil el reciclaje de la materia orgánica", recordando también que en Jerez se está implantando el contenedor marrón para separar los residuos sólidos.

El teniente de alcaldesa ha explicado que ésta medida supone una inversión total de 265.000 euros, de los cuales, 197.000 euros se corresponden con una subvención de los fondos Next Generation, que se consiguió en el año 2024.

Este sistema puerta a puerta podrá ponerse en marcha a lo largo de las próximas semanas, cuando se pueda informar a los vecinos y a los comerciantes, porque, como ha explicado, "para que esta medida tenga éxito, tenemos que estar todos bien informados de cuál es la utilidad de reciclar este residuo, de cuál es la obligación que tenemos todos como Ayuntamiento y también como establecimientos".

Para ello, se van a celebrarse unas jornadas informativas que sirvan para garantizar el éxito de esta iniciativa, con el objetivo de que Jerez sea "cada día un poquito mejor, un poquito más verde y un poquito más sostenible".

VEHÍCULOS RECOLECTORES 100% ELÉCTRICOS

Para llevar a cabo esta campaña de recogida selectiva de residuos y de reciclaje en los bares y restaurantes del centro de la ciudad, se han adquirido tres camiones eléctricos recolectores, de menor tamaño que los convencionales, marca Invicta modelo Orca, con capacidad para unos 1.000 kilos y sistema de descarga automático de contenedores.

Cuentan con 185 kilómetros y cinco horas de autonomía y alcanzan una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora. Vienen equipados con aire acondicionado, pantalla multimedia, cámara de visión trasera, dirección asistida, ABS, y conectividad Bluetooth.

Estos vehículos van a facilitar la recogida selectiva de residuos, son estancos para evitar el derrame de líquidos, no hacen ruido, como han pedido los vecinos del centro histórico, y por lo tanto permitirán una mayor comodidad para el entorno urbano y la eficacia de los servicios públicos, ha explicado Jaime Espinar.

Al ser más pequeños, permitirán realizar la recogida en zonas donde los camiones recolectores convencionales no pueden acceder, trasladando posteriormente los residuos hasta los vehículos principales de recogida o puntos de transferencia. Esta incorporación supone la apuesta por vehículos que permiten reducir las emisiones contaminantes y el impacto acústico en la ciudad.

La utilización de vehículos eléctricos en los servicios de limpieza y recogida de residuos contribuye a mejorar la calidad del aire y a avanzar hacia un modelo de movilidad urbana más sostenible.

Para llevar a cabo este servicio de recogida puerta a puerta se van a distribuir entre los establecimientos hasta 1.000 contenedores de 240 litros de capacidad. Son recipientes de polietileno de alta densidad, móviles y aptos para el sistema de elevación y vaciado y que cumplen con toda la indicaciones de seguridad y la legislación vigente en materia de ergonomía y seguridad en el trabajo.

El servicio de recogida de residuos orgánicos en los establecimientos hosteleros y comerciales del centro de Jerez se llevará a cabo todos los días del año en horario nocturno, entre las 22,00 horas y las 05,00 horas de la madrugada. Trabajarán en este servicio seis personas, en concreto, tres conductores y tres peones.