Jerez (Cádiz) recuerda prohibición de vender productos pirotécnicos a personas bajo los efectos del alcohol o drogas

Detalle del alumbrado de Navidad de 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha recordado, de cara a los próximos días festivos por la Navidad y Año Nuevo, las normas establecidas por la venta, suministro y uso de material pirotécnico, que incluye la prohibición de vender material pirotécnico a personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El bando municipal incide en las normas que regulan la venta, suministro y uso de material pirotécnico, conforme al Real Decreto 989/2015 de 30 de octubre que aprobó el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería así como a la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido está prohibida la venta y el suministro de productos pirotécnicos en aquellos establecimientos que no cuenten con las preceptivas licencias gubernativa y municipal y se prohíbe la venta de productos pirotécnicos a quienes manifiesten "de forma clara" que pueden encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.

Los artículos pirotécnicos no se comercializarán para personas por debajo de las edades mínimas indicadas estableciéndose tres categorías. Así, la 'F1 12 años' admite la venta a mayores de 12 años de artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante, destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios residenciales.

La categoría 'F2 16 años' admite la venta a mayores de 16 años de artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas. Finalmente, la categoría 'F3 18 años' fija el uso de artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana, quedando limitado a mayores de 18 años.

Asimismo, según recoge el bando municipal, la manipulación o disparo de cohetes, petardos y en general fuegos artificiales está prohibida salvo que se cuente con autorización municipal expresa. En todo caso, se indica, se deberán tomar las precauciones debidas para evitar accidentes y molestias a las personas en vías y espacios públicos dentro del término municipal.

La Policía Local, en colaboración con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, velará por el cumplimiento de este bando y procederá a denunciar todas aquellas infracciones que sean cometidas en aplicación de la legislación vigente al respecto.

Sin perjuicio de la responsabilidad que se contraiga por las infracciones o por el incumplimiento de la normativa señalada, la infracción de la misma comportará la incoación del oportuno expediente sancionador y la incautación del material pirotécnico, incluyendo aquellas partidas encontradas en establecimientos o puntos de ventas no autorizados.