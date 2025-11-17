Jerez (Cádiz) reivindica con un gran lazo morado en la Biblioteca su compromiso con el fin de la violencia machista

Acto de colocación del lazo morado contra la violencia de género en la fachada de la Biblioteca Central de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La teniente de alcaldesa de Igualdad en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Susana Sánchez Toro, ha participado en un acto simbólico consistente en fijar un lazo morado de grandes dimensiones en la fachada de la Biblioteca Central como símbolo de compromiso con la igualdad, recordando así "el apoyo incondicional" del Ayuntamiento en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Susana Sánchez ha asistido a este acto junto a miembros de la corporación municipal, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la provincia de Cádiz, Alfonso Candón, la coordinadora en Cádiz del Instituto Andaluz de las Mujeres, Blanca Merino, la vicepresidenta del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, y representantes del tejido asociativo de la ciudad, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La Alameda del Banco, donde se ubica la Biblioteca, será el próximo 25 de noviembre el espacio donde culminará la manifestación ciudadana convocada por el Consejo Local de las Mujeres, por lo que el lazo morado respaldará el acto que se celebrará en esta plaza para finalizar una tarde de reivindicación y denuncia. Este lazo simbólico permanecerá colocado en la fachada principal de la Biblioteca durante todo el mes de noviembre.

Susana Sánchez ha destacado en este acto que el lazo morado "representa la lucha internacional contra la violencia de género", apuntando que son ya "1.331 mujeres asesinadas en España desde que hay registros, 36 en lo que va de año, más 65 menores asesinados por violencia de género desde que hay registros, y los niños y niñas que quedan huérfanos", por eso, ha considerado "importante" el visibilizar que Jerez "se une a esta lucha y que queremos sensibilizar a toda la ciudadanía".

Por su parte, Coral García Gago ha manifestado que la Alameda del Banco es "otro lugar icónico de la ciudad en esta lucha contra la violencia contra las mujeres", recordando que en el acto en la estatua del Minotauro se instaló un monolito, y que este lugar servirá para recordar "la necesidad de unir a mujeres y hombres en esta lucha contra la violencia de género, y reivindicar la lucha contra la violencia institucional y contra la violencia vicaria".

El delegado territorial de Igualdad, Alfonso Candón, ha incidido en señalar que "esto es una lucha de todos" y que "aquí el único color que vale es el morado". "Es una cuestión de todas la administraciones, la sociedad civil, las entidades, y tenemos que recuperar la letra R, la del respeto, y a partir de ahí construir entre todos", ha aseverado.

La programación 'Las mujeres no somos mercancía. Sin demanda no hay prostitución ni pornografía' del Ayuntamiento de Jerez continuará el martes con el Taller de Autodefensa Feminista, que impartirá Paloma Tosar en la Sala Paúl, con cuatro jornadas de duración, en concreto, el 18 de noviembre y los días 2, 4 y 9 de diciembre.

La Casa de las Mujeres acogerá el miércoles 19 de noviembre una sesión de Musicoterapia a cargo de Delia Peña, y el jueves por la tarde en la Sala Compañía tendrá lugar la representación del monólogo 'Te lo dedico', con la Compañía de Teatro de Blanca Marsillach.

El viernes 21 de noviembre, el Consejo Local de las Mujeres y la Delegación de Igualdad protagonizarán una sesión de sensibilización en el Mercado de Abastos, a partir de las 10,30 horas, informando a toda la ciudadanía de la celebración de la manifestación del martes 25 de noviembre.