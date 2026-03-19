Jerez (Cádiz) rinde homenaje a Antonio Gómez Moreno inaugurando una calle en su nombre en el Pelirón

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a la familia de Antonio Gómez Moreno en el descubrimiento de la calle que la ciudad le ha dedicado en el Pelirón. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha inaugurado junto a la familia de Antonio Gómez Moreno la calle que la ciudad le ha dedicado en el Pelirón, un espacio peatonal desde el que el nombre del fundador de Madre Coraje "seguirá inspirando a jerezanos con su ejemplo de fortaleza y su vocación de construir un mundo mejor".

El acto ha contado con la presencia de la viuda de este Hijo Adoptivo de Jerez, María Luisa Diego, sus hijos y nietos, así como miembros del Gobierno local y de la Corporación, y numerosos representantes de la Fundación Madre Coraje, la Asociación Coherentes, Proyecto Hombre, voluntariado y tejido asociativo de la ciudad, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La regidora ha destacado los valores humanos de Gómez Moreno, quien dedicó décadas al voluntariado, primero como colaborador de Proyecto Hombre, y cuyo legado perdura gracias a la labor de Madre Coraje y Coherentes, así como "en el corazón de miles de voluntarios a los que inspiró en España y en países como Perú y Mozambique".

García-Pelayo ha subrayado que Gómez Moreno mantuvo su compromiso con "un mundo mejor hasta el final de sus días, siendo pionero en la defensa del reciclaje y la sostenibilidad mediante numerosos proyectos consolidados". Su pensamiento y ejemplo de vida quedaron plasmados en publicaciones recientes como 'La gratuidad desde mi experiencia de vida' y 'El poder de los valores' (2023) y 'Sueños sobre el Amor' (2024).

El acto de inauguración ha comenzado con el descubrimiento de la horquilla que luce el nuevo nombre de esta vía peatonal, situada entre Ronda del Pelirón y Batalla de Jerez. María y Antonio Gómez, hijos del homenajeado, tomaron la palabra, agradeciendo este reconocimiento hacia su padre. También ha intervenido una representación de la Fundación Madre Coraje, entidad que promovió la dedicatoria de la calle, y que reafirmó su compromiso de mantener vivo el legado de Antonio Gómez y continuar con los proyectos que impulsó.

La alcaldesa de Jerez ha destacado el orgullo de que el viario urbano recuerde a personas que "han dejado una huella imborrable en la sociedad", y ha agradecido a la familia del homenajeado su apoyo y generosidad a lo largo de los años en todas las iniciativas de Antonio Gómez.

Antonio Gómez Moreno acumuló a lo largo de su trayectoria numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Andaluz al Voluntariado (2005), el Premio Andalucía de Medio Ambiente por su compromiso ambiental (2007) y el Premio Estatal al Voluntariado Social (2013). En Jerez, ciudad que eligió como hogar hace más de 50 años, recibió el Premio al Voluntariado en 2001 y fue nombrado Hijo Adoptivo en marzo de 2024.