Cartel del Ciclo Cultural Santa Cecilia en Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera celebra del 21 al 26 de noviembre una nueva edición del Ciclo Cultural Santa Cecilia, bajo el título 'Música para todos', con una programación especialmente vinculada a la figura de Manuel de Falla, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento, según ha indicado el delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Jerez Ciudad Cultural, Francisco Zurita.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, Zurita ha destacado en la presentación del Ciclo la vinculación de esta edición con el compositor gaditano, enmarcada en la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento y bajo el título 'Con Falla en el recuerdo'. Asimismo, ha subrayado el carácter abierto de una programación en la que todas las actividades serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo y los conciertos y propuestas se desarrollarán en la Sala Compañía y los Claustros de Santo Domingo.

La programación arrancará el sábado 21 de noviembre con el concierto de Santa Cecilia que ofrecerá la Banda Municipal de Música de Jerez, a las 19 horas en la Sala Compañía, y continuará a las 20,30 horas en los Claustros de Santo Domingo con la presentación del libro de Emilio Villalba Sephardica, 'Mar de Músicas', una propuesta literaria y musical que contará además con Sara Marina, Irene Arévalo y Patry Cruz.

El domingo 22 la Banda Municipal de Música ofrecerá un nuevo concierto, en esta ocasión a las 12 horas en Sala Compañía, y por la tarde, a las 18 horas, los Claustros de Santo Domingo acogerán a la Joven Orquesta Campo de Andalucía (Jofca), que ofrecerá el programa 'Estampas Andaluzas', con obras de compositores como Chapí, Arbós, Albéniz, Falla o Giménez.

La conmemoración de Manuel de Falla tendrá un protagonismo especial el martes 24, a las 19 horas en la Sala Compañía, con el concierto-conferencia '150 años con Falla', a cargo del alumnado del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro.

Ya el miércoles 25, también a las 19 y en el mismo espacio, el Centro de Estudios Musicales Musicry ofrecerá un homenaje al compositor en el que participarán conjuntamente su profesorado y alumnado. Finalmente, el jueves 26, a las 18 horas, la Sala Compañía será escenario de un recital de piano clásico a cargo de la Escuela de Música y Danza Belén Fernández.

Por su parte, la vicedirectora del Conservatorio Joaquín Villatoro, Begoña Roche, ha agradecido a la Delegación de Cultura la oportunidad de formar parte de esta programación, destacando que la propuesta del centro estará íntegramente dedicada a la efeméride del 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla y a la reivindicación de la música andaluza.

Roche ha explicado que el conservatorio implicará a todas sus especialidades a través de diferentes formaciones camerísticas, con adaptaciones de algunas de las obras más emblemáticas del compositor, entre ellas 'El sombrero de tres picos', 'El amor brujo' y 'La vida breve'. El objetivo será trasladar este repertorio a distintos formatos instrumentales, con agrupaciones de música de cámara, percusión, quintetos de viento metal y madera, dúos de flauta y guitarra y piano solo.

Asimismo, la directora del Centro de Estudios Musicales Musicry, Cristina Romero, ha agradecido al Ayuntamiento que mantenga estos ciclos culturales, destacando la especial significación de este mes para la figura de Manuel de Falla. En este sentido, ha recordado que noviembre coincide tanto con el nacimiento como con el fallecimiento del compositor y con el centenario del estreno del Concierto para clave y cinco instrumentos, obra que podrá escucharse durante la actuación del centro prevista para el día 25.

Romero ha avanzado que Musicry presentará un concierto de carácter singular, centrado en la vertiente más vanguardista y neoclásica de Falla, una faceta de su producción que abrió nuevas puertas a la música española en el contexto europeo. La propuesta permitirá descubrir, además, dos canciones menos conocidas pertenecientes a la primera etapa compositiva del autor.

El programa se completará con la participación del coro del centro, que interpretará tres canciones populares armonizadas por Federico García Lorca, amigo de Manuel de Falla. Entre ellas se incluirán unas sevillanas del siglo XVIII que serán bailadas siguiendo el estilo bolero por las alumnas y la profesora de danza. De esta forma, el homenaje combinará música, canto y danza, incorporando también la dimensión coreográfica y tradicional.

Por otro lado, la directora de la Escuela de Música y Danza Belén Fernández ha expresado su satisfacción por participar en un certamen con tantos años de trayectoria, cuya evolución ha permitido experimentar un crecimiento extraordinario, tanto en sus dimensiones como en su calidad artística. Asimismo, ha señalado el valor cultural y formativo de escuchar piezas de grandes compositores, fruto de las numerosas horas de estudio, dedicación y esfuerzo que requiere su preparación.

Por último, en representación de la Editorial Tierra de Nadie, José Ruiz Mata se ha centrado en el libro Sephardica, Mar de Músicas, una publicación que incorpora un CD con música sefardí y que el día 21 de noviembre permitirá acercar al público una parte de este patrimonio musical.