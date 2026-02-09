Jerez desactiva el dispositivo preventivo por inundaciones en el casco urbano tras mejorar la previsión meteorológica

En alerta el núcleo urbano de Jerez por la llegada de la borrasca 'Marta'. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha informado de que este lunes se ha desactivado el dispositivo preventivo ante posibles inundaciones en el casco urbano, tras la mejora de las previsiones meteorológicas para los próximos días comunicadas por la Junta de Andalucía, a partir de la información trasladada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Consistorio ha recordado en una nota que este plan se activó el pasado viernes debido a la situación del río Guadalete y a las condiciones meteorológicas, que obligaron a poner en marcha un protocolo de actuación preventiva ante el riesgo de inundaciones en el casco urbano de la ciudad. En ese momento, gran parte de los colectores se encontraban saturados de agua como consecuencia de las abundantes lluvias registradas durante las últimas semanas.

En este contexto, y ante la posibilidad de fuertes precipitaciones, el viernes se inició la colocación de carteles informativos en las zonas afectadas para advertir del riesgo de inundaciones, así como el aviso a los propietarios para que retiraran sus vehículos. Asimismo, se procedió a la retirada de contenedores hacia zonas más elevadas y a su redistribución en áreas cercanas con menor riesgo.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que "afortunadamente no ha ocurrido lo peor, pero frente a los que algunos llaman alarmismo, nosotros lo consideramos prevención. Estamos convencidos de que la anticipación es fundamental y por eso decidimos poner en marcha este protocolo preventivo".

Por otra parte, desde la Junta de Andalucía, como responsable del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones, se ha trasladado que los vecinos que aún se encuentran desalojados no podrán aún volver a sus viviendas debido a que se mantiene el nivel rojo en el río Guadalete y, por tanto, persiste el riesgo de inundaciones en su zona.

Igualmente, la alcaldesa ha informado de que "una vez abierta la A-2002 que cruza El Portal y La Corta, los vecinos de esa zona dejan de estar incomunicados y el servicio de recogida de residuos retoma su ruta por esas zonas". Igualmente, los vecinos de Rajamancera y La Ina disponen de la apertura parcial de la CA-3110.

Además, en la zona urbana, ya se han abierto los parques y jardines y el cementerio una vez que se han revisado las instalaciones por completo. Igualmente, se recuperan todas las líneas de autobús urbano con la ruta de El Portal y también se retoma el servicio de autobús rural.

Por último, y de cara a la apertura de los colegios, la Delegación Territorial de Educación ha informado de que todos los centros de la ciudad estarán este martes abiertos salvo el CEIP Virgen del Mar de El Portal, el CEIP La Ina y la Escuela Infantil Rocinante, en la zona urbana.

La alcaldesa ha reiterado su pésame y el de todo el equipo de Gobierno municipal por el fallecimiento de una agente de la Policía Nacional cuando volvía de cubrir el dispositivo de emergencias, motivo por el que, en señal de duelo, se ha suspendido la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) prevista para la tarde de este lunes.