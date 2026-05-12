Jerez y Espirituosos España impulsan una campaña para promover el consumo responsable en la Feria del Caballo

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, presentando la nueva campaña de consumo responsable que está desarrollando durante la Feria del Caballo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el director de Espirituosos España, Bosco Torremocha, han presentado la nueva campaña de sensibilización que está desarrollando durante la Feria del Caballo para promover un consumo responsable de bebidas alcohólicas y prevenir el consumo en menores de edad.

La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde 2004 para el desarrollo de acciones de prevención y sensibilización dirigidas a colectivos de riesgo, especialmente menores, conductores y embarazadas, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La campaña apuesta de nuevo este año por creatividades cercanas, desenfadadas y vinculadas a la identidad de la Feria. Por un lado, se ha difundido un cartel con el mensaje 'El alma de la Feria disfruta sin pasarse', dirigido al público adulto, que puede verse en distintos soportes distribuidos por el entorno ferial y otros puntos estratégicos de la ciudad.

La imagen de esta campaña utiliza elementos reconocibles de la gastronomía y del ambiente festivo andaluz para trasladar, de una forma visual y positiva, la importancia de disfrutar de la Feria desde la moderación y la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas.

Este cartel, que ya se expuso el pasado año, ha sido realizado por alumnos del Grado de Publicidad y RR.PP de la Universidad de Murcia, que participan en el concurso de creatividades publicitarias que anualmente organiza Espirituosos España entre universitarios de diferentes centros educativos.

La campaña se complementa además con una creatividad específicamente dirigida a prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, bajo el lema 'Quillo, no te crezcas. Un triciclo no te hace niño. El alcohol tampoco adulto'.

Este cartel es la campaña ganadora del concurso de creatividades que promueve Espirituosos España con la Universidad de Cádiz. Los alumnos responsables de la pieza pertenecen al tercer curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas.

Con un lenguaje cercano y una estética vinculada al imaginario de la Feria del Caballo, esta pieza busca conectar con el público joven y trasladar el mensaje de que el consumo de alcohol no convierte a los menores en adultos y no tiene cabida antes de la mayoría de edad.

Esta acción forma parte del trabajo que el Ayuntamiento de Jerez y Espirituosos España desarrollan durante todo el año a través de la Red 'Menores ni una Gota', impulsando iniciativas educativas y de sensibilización dirigidas a familias y jóvenes.

Para reforzar la difusión de estos mensajes, se ha contado con el apoyo de la Delegación de Juventud, que ha informado a cada responsable de las diferentes casetas y repartido los carteles, para recabar su colaboración de cara a dar visibilidad a la campaña en el recinto ferial.

Asimismo, las creatividades se exhiben en soportes digitales y otros elementos informativos ubicados en las inmediaciones de la Feria.

El Ayuntamiento de Jerez y Espirituosos España mantienen desde hace más de 20 años una "estrecha colaboración" en materia de consumo responsable, convirtiéndolo en uno de los municipios pioneros en el desarrollo de campañas de sensibilización vinculadas a grandes celebraciones populares.

La alcaldesa ha agradecido esta alianza, reiterando el compromiso del Ayuntamiento con la sensibilización en hábitos saludables, desde la coordinación de campañas con instituciones "tan consolidadas" como Espirituosos España, y el trabajo que realizan las delegaciones municipales implicadas a lo largo del año.

Según Bosco Torremocha, director de Espirituosos España, "la Feria de Jerez es una celebración con enorme proyección y tradición, y precisamente por eso resulta fundamental seguir impulsando mensajes que apuesten por el disfrute responsable y la prevención en menores".

Durante la presentación, tanto el Ayuntamiento de Jerez como Espirituosos España han destacado la importancia de seguir desarrollando campañas que permitan compatibilizar el disfrute de la Feria con la promoción de hábitos responsables y seguros.