Jerez impulsará el sector primario de la provincia de Cádiz con la Feria Agroalimentaria Saborea el Campo

La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, y el secretario general de Asaja Cádiz, Luis Ramírez, en la presentación de la Feria Agroalimentaria Saborea el Campo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La delegada de Comercio del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Nela García, y el secretario general de Asaja Cádiz, Luis Ramírez, han dado a conocer los detalles de la Feria Agroalimentaria Saborea el Campo, que se celebrará el sábado 31 de octubre en Los Claustros de Santo Domingo con la exposición de productos agroalimentarios de la provincia de Cádiz y dos demostraciones de cocina en directo.

Este evento, impulsado por Asaja y respaldo por el Ayuntamiento y la Diputación de Cádiz, convertirá a la ciudad en "el epicentro" de la gastronomía provincial con el objetivo de poner en valor la riqueza del sector primario en la provincia y establecer un contacto directo entre consumidores y productores, como ha indicado el Consistorio en una nota.

La delegada de Comercio ha destacado la importancia de esta cita en el marco de la capitalidad gastronómica que ostenta Jerez este año, resaltado que "no podía faltar el sector de los productores". Así, ha indicado que "hay que seguir dándole valor, visibilidad y apoyo al sector agroalimentario tan importante en la ciudad, en la provincia y en toda Andalucía".

Por su parte, el secretario general de Asaja Cádiz ha agradecido la implicación del Ayuntamiento en esta iniciativa y ha subrayado "el potencial productivo" de la provincia gaditana, asegurando que "tenemos todas las producciones agrícolas y ganaderas existentes a excepción del tabaco", productos "de máxima calidad" entre los que están la ternera retinta, los quesos, el aceite o el vino.

Este proyecto, según ha continuado Luis Ramírez, "trata de poner en valor no solamente los productos, que son magníficos en la provincia, sino también el trabajo que hacen los agricultores y ganaderos para producir estos excelentes productos".

Esta feria cuenta con la participación de más de una veintena de stands de quesos, aceites, mieles, dulces, embutidos y vinos de la tierra.

Está abierta a toda la ciudadanía e incluye la realización de dos showcookings de la mano de los chefs Antonio Galindo (La Divina del Rosalejo) y Pablo Brandón (Brandon Tourist), quienes van a elaborar diferentes platos en directo.