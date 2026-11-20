Espectáculo 'Así canta Jerez en Navidad', en la inauguración del alumbrado de Navidad de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha participado este viernes en el encendido oficial del alumbrado navideño de la ciudad, que cuenta con más de 900.000 puntos de luz, en un acto celebrado en la confluencia de la calle Larga con los Claustros de Santo Domingo que ha congregado a cerca de 12.000 personas.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el acto ha contado con la asistencia de quienes encarnarán a los Reyes Magos en 2027 --Alfredo Carrasco, Carmen Tejero y Joaquín Vallejo--, el Cartero Real, Ángel Sáez Marassi, y la presidenta de la Asociación de Reyes Magos, Gema García Bermúdez. En esta edición, los encargados de pulsar el botón de encendido junto a la regidora han sido los menores de la Asociación Por una Sonrisa, entidad sin ánimo de lucro dedicada al acompañamiento de niños, adolescentes y jóvenes con cáncer y sus familias.

Tras el encendido, ha tenido lugar el espectáculo 'Así canta Jerez en Navidad', dirigido por el guitarrista y compositor Luis de Perikín y que ha contado con la participación de los cantaores Jesús Méndez y Tomasa Guerrero 'La Macanita'. Esta formación flamenca, que celebra este año su decimoquinto aniversario sobre los escenarios con una propuesta que actualiza los villancicos y la tradición de la zambomba jerezana, ha realizado en 2026 una gira por 24 ciudades españolas y ofrecerá siete funciones en el Teatro Villamarta de la localidad entre los próximos días 3 y 6 de diciembre.

Según ha detallado el Consistorio, el despliegue lumínico utiliza tecnología LED y cuenta con cerca de un millón de puntos de luz. La cita ha superado la asistencia registrada el pasado año y ha contado también con la presencia de miembros del Gobierno local, de la Corporación municipal y de representantes del ámbito social, cultural y empresarial de la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado que "la Navidad de Jerez es muy especial" al tratarse de una celebración construida "entre generaciones" que refleja la forma de "sentir, vivir y convivir" de la ciudad a través de sus tradiciones, como los belenes, las zambombas, el flamenco, los villancicos o la gastronomía típica. Asimismo, ha destacado la "hospitalidad" y la "capacidad de compartir, acoger y cuidar" como señas de identidad del municipio durante estas fiestas y el resto del año.

En cuanto a la programación municipal, la regidora ha detallado que el Ayuntamiento ha diseñado un total de 86 actividades navideñas "para todos los públicos" con el objetivo de que las fiestas se vivan tanto en el centro histórico como en las plazas, barrios y barriadas rurales de la localidad.

Por último, García-Pelayo ha trasladado su felicitación navideña a los vecinos, a los visitantes y a los jerezanos que residen fuera y regresan al municipio por estas fechas, al tiempo que ha tenido un recuerdo para quienes atraviesan dificultades y ha agradecido la labor de los profesionales que trabajarán durante las fiestas "para que los demás disfrutemos con seguridad y con tranquilidad".

El alumbrado, con un total de 917.800 puntos de luz con tecnología led, cuenta con 150 arcos repartidos por varias calles de la ciudad. Junto a los 150 arcos, se han instalado diez farolas, 16 figuras navideñas en las plazas, un inmenso abeto navideño de luz en la plaza del Arenal y dos letreros. Asimismo se han adornado también 198 árboles y palmeras del centro urbano con nuevos cordones de micro lámpara de tecnología led en color blanco cálido con flash así como cuatro árboles artificiales de luz tipo almendros o cerezos.

Por otro lado, se ha cambiado el concepto de iluminación de la Calle Algarve, a la que se le ha dado un tratamiento distinto haciendo un techo de luz realizado con cortinas de micro lámparas de led con flash, además de los nuevos motivos decorativos colocados en los árboles de la calle Porvera, con un total de 360 unidades de elementos denominados 'colgantes' en color blanco.

También se ha inaugurado la decoración de los mercados Central de Abastos y Federico Mayo, impulsada desde la Delegación de Comercio y Consumo, presentando con el objetivo de animar a la población a realizar sus compras en enclaves tradicionales, de proximidad y que ofrecen productos de calidad.

Bajo esta perspectiva, ciudadanos y visitantes podrán disfrutar de la ornamentación especial del Mercado Central de Abastos, equipamiento que se viste de Navidad por cuarto año consecutivo y que este viernes ha celebrado una jornada de puertas abiertas. Además, se han inaugurado este viernes el Mercado Navideño de la plaza del Arenal y el Belén Monumental de Cristina.