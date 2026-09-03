Junta y Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) impulsan la IA y la computación cuántica aplicada a la ciudad

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la firma de un protocolo conjunto. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, y la alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, han suscrito este jueves un protocolo general de actuación para impulsar conjuntamente la transformación digital de la ciudad, con especial atención al desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y la computación cuántica.

El acuerdo permitirá aprovechar las capacidades de la Junta y del Ayuntamiento para identificar, desarrollar y probar casos de uso de inteligencia artificial y computación cuántica aplicados a problemas y necesidades reales de la ciudad, con el objetivo de convertir la innovación tecnológica en soluciones concretas para la ciudadanía y los servicios públicos, como ha determinado la administración andaluza en una nota.

José Antonio Nieto ha destacado que este protocolo supone "un paso más" en la estrategia de la Junta para acercar las capacidades tecnológicas de Andalucía a los municipios, apuntando que "Jerez tiene la oportunidad de convertirse en un laboratorio vivo de experimentación y aplicación de las tecnologías que van a marcar la próxima revolución digital".

En este sentido, ha subrayado que no se quiere que Jerez sea "solamente receptora de tecnología" sino "también un lugar donde la tecnología se pruebe, se desarrolle y se aplique".

Por su parte, la alcaldesa ha manifestado que este protocolo "pone una vez más de manifiesto que Jerez es un espacio de referencia en el ámbito de la innovación y la digitalización mejorando los servicios públicos y fomentando además el ecosistema empresarial digital".

García-Pelayo ha afirmado que el Ayuntamiento ha definido una hoja de ruta para "alinear la gestión municipal con los retos de la era digital" y que con esta firma se da "otro paso para hacer más fácil la relación entre los ciudadanos y la administración local y autonómica", continuando el trabajo iniciado cuando presentaron la estrategia 'Jerez Connected' en 2023.

"Entonces y ahora, apostamos por el desarrollo tecnológico y la transformación digital de Jerez mediante la potenciación de las estrategias, el talento, las tecnologías, las infraestructuras y las inversiones de los actores públicos y privados en el territorio", ha concluido.

JEREZ, LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Uno de los elementos diferenciales del protocolo es la colaboración en materia de inteligencia artificial y computación cuántica, dos ámbitos considerados estratégicos para la evolución de la economía y de los servicios públicos.

La Agencia Digital de Andalucía, a través del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA), colaborará con el Ayuntamiento en la identificación y análisis de posibles casos de uso de estas tecnologías, así como en su viabilidad y desarrollo.

Esta colaboración tendrá como referencia el potencial del Centro de Alto Rendimiento Tecnológico de Jerez (CART) como espacio para impulsar la innovación tecnológica y favorecer la experimentación en un entorno real, convirtiéndose así en Centro Demostrador de Inteligencia Artificial y Computación Cuántica orientado a la innovación urbana. El objetivo es avanzar desde la investigación y la experimentación hacia aplicaciones concretas.

La colaboración permitirá también impulsar iniciativas de ámbito nacional y europeo relacionadas con la inteligencia artificial y la computación cuántica, favoreciendo la participación de Jerez en proyectos y redes de innovación tecnológica.

El acuerdo con Jerez se suma a la estrategia de la Junta de Andalucía para desarrollar capacidades propias en computación cuántica, una tecnología que puede transformar ámbitos como la optimización, la simulación, la logística, la investigación científica o el tratamiento de problemas de elevada complejidad.

La Agencia Digital de Andalucía impulsa 'Quantum ADA', iniciativa orientada a acercar estas tecnologías a la administración, las empresas y el ecosistema investigador mediante la experimentación, el desarrollo de pruebas de concepto y la búsqueda de aplicaciones prácticas.

En este contexto, el protocolo abre la posibilidad de trasladar estas capacidades al entorno de Jerez y explorar servicios y aplicaciones de computación cuántica vinculados a las necesidades de la ciudad, avanzando en la identificación de problemas que puedan beneficiarse de este tipo de computación.

Junto a las tecnologías avanzadas, el protocolo contempla un amplio marco de cooperación en materia de administración digital. Así, la ADA y el Ayuntamiento compartirán experiencias, desarrollos, herramientas y buenas prácticas para avanzar en la digitalización de los procedimientos administrativos y mejorar los servicios electrónicos dirigidos a la ciudadanía.

Entre las herramientas que podrán incorporarse a esta colaboración se encuentra ADEL, desarrollada por la Agencia Digital de Andalucía para facilitar la digitalización de los procedimientos administrativos en el ámbito local.

También se contempla el impulso de servicios como la Carpeta Ciudadana, el desarrollo de mecanismos de interoperabilidad entre administraciones y la utilización de nuevos sistemas de identificación digital, incluidas las denominadas wallets digitales.

El propósito es avanzar hacia una administración en la que la tecnología permita reducir cargas administrativas, simplificar trámites y ofrecer servicios más accesibles y personalizados.

En este sentido, la colaboración se basa en un principio fundamental: compartir soluciones entre administraciones permite hacer más con los recursos disponibles y evita que cada institución tenga que desarrollar por separado herramientas que pueden ser reutilizadas.

El protocolo incluye también un eje específico de ciberseguridad, en el marco de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad. Ambas instituciones colaborarán en el intercambio de información, conocimientos y herramientas destinadas a mejorar la protección de las infraestructuras y sistemas tecnológicos municipales.

El cuarto ámbito del protocolo es la capacitación digital. De esta manera, la ADA y el Ayuntamiento desarrollarán actuaciones formativas dirigidas a jóvenes, emprendedores y trabajadores, con el objetivo de mejorar sus competencias y facilitar su adaptación a las nuevas necesidades de la economía digital. También se impulsará la certificación de competencias digitales de la ciudadanía.

La ADA pondrá a disposición de estas actuaciones sus programas formativos, profesorado y recursos, así como la plataforma Andalucía Vuela para facilitar la difusión y captación de participantes.

El Protocolo General de Actuación tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y establece las bases para desarrollar posteriormente actuaciones y proyectos concretos.

Para la Agencia Digital de Andalucía, la colaboración con Jerez supone "una oportunidad" para conectar las capacidades tecnológicas de la Junta con los proyectos e infraestructuras de la ciudad, especialmente en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial y la computación cuántica.

El objetivo último es hacer de Jerez un espacio de innovación tecnológica aplicada, donde las tecnologías más avanzadas puedan convertirse en soluciones, donde el talento pueda encontrar nuevas oportunidades y donde la transformación digital contribuya a mejorar los servicios públicos y la competitividad del territorio.

"La transformación digital de Andalucía se construye también desde sus ciudades", ha señalado Nieto, quien ha defendido que "compartir tecnología y conocimiento nos permite avanzar más rápido y aprovechar mejor los recursos públicos".