Junta y Caixabank Dualiza impulsan con una jornada la Formación Profesional del sector agrario de Cádiz

Foto de autoridades presentes en la jornada 'Formación Profesional para el sector agrario de la provincia de Cádiz: innovación, sostenibilidad y empleo rural' en Jerez de la Frontera (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Fundación Caixabank Dualiza ha celebrado este lunes en las instalaciones de la Cooperativa Vitivinícola Jerezana Nuestra Señora de las Angustias (Covijerez) la jornada 'Formación Profesional para el sector agrario de la provincia de Cádiz: innovación, sostenibilidad y empleo rural', con el objetivo de impulsar la modernización del sector primario a través del talento y la cualificación que aporta la Formación Profesional.

El encuentro se ha celebrado en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera en colaboración con la Junta de Andalucía, Agrobank y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha indicado la administración andaluza en una nota.

Representantes institucionales, empresas agrícolas, cooperativas y centros educativos se han dado cita en un espacio de análisis y cooperación orientado a fortalecer la conexión entre la formación y las necesidades del sector agrario.

La jornada ha sido inaugurada con la participación de la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el secretario general de Formación Profesional, Florentino Santos, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Cádiz, José Ángel Aparicio, y la delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Jerez, Nela García Jarillo.

También ha intervenido el presidente de Covijerez, Salvador Espinosa Rodríguez, que ha cedido las instalaciones para la celebración del encuentro, y la coordinadora territorial Centro y Sur de CaixaBank Dualiza, Eva María Aguado, que ha destacado el apoyo de la entidad a proyectos de colaboración entre centros educativos y empresas.

Durante la inauguración, los representantes institucionales han coincidido en subrayar la importancia de la Formación Profesional como herramienta para mejorar la empleabilidad, promover el relevo generacional y contribuir a la sostenibilidad del medio rural.

Por parte del Ayuntamiento, Nela García ha destacado "el valor" del sector agroalimentario y la importancia de atraer talento joven. "Ante la necesidad que están teniendo los empresarios, los autónomos, para mantener la producción y sacar adelante sus cultivos, hay que intentar enamorar a los jóvenes para que se acerquen a esas oportunidades laborales que suponen también desempeñar un trabajo cerca de casa", ha apostado.

Además, ha resaltado que esta actividad profesional y laboral genera empleos "prácticamente fijos y para toda la vida", exponiendo que "nuestros campos, nuestras tierras ofrecen oportunidades como casi en ningún otro sector".

García ha valorado el papel de la FP y los conocimientos que aporta al obtenerse "promociones con empleo estable casi de inmediato y mostrando a las nuevas generaciones que es una buena vía para su futuro profesional".

Al mismo tiempo, ha subrayado la vinculación de la calidad de los productos de la campiña jerezana con la designación de la ciudad como Capital de la Gastronomía Española en 2026, afirmando que "tenemos con una actividad agroalimentaria de primer nivel y tiene mucho peso en la economía de nuestro territorio".

Florentino Santos ha ensalzado la riqueza de la producción agrícola y pesquera gaditana, "con tradiciones milenarias" como la del cultivo de la vid, y ha señalado que la provincia "es pionera" en España "en muchas actividades", lo que requiere a su juicio de "una industrialización, tecnificación y personal cualificado y motivado".

El Secretario General de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha manifestado, en referencia a la formación dual, que "favorece la colaboración entre el sector productivo y el sector educativo", indicando que "en Formación Profesional han cambiado los modelos" y que la apuesta de la Junta por Cádiz en el sector agrario "está clara", al señalar que se ha pasado de tener "358 plazas en 2018" a tener hoy día, entre los ciclos de agraria y los de vinos y aceites, "casi 600 plazas", un incremento "de más del 60%".

El programa incluye distintas mesas de trabajo en las que se abordan temas como la digitalización del sector agrario, la incorporación de jóvenes y mujeres al medio rural, las nuevas demandas de cualificación profesional y las oportunidades que ofrecen las ayudas europeas para el emprendimiento y la innovación.

Empresas, cooperativas, asociaciones empresariales y docentes de FP han compartido experiencias y propuestas destinadas a mejorar la conexión entre la formación técnica y las necesidades del sector, destacando la importancia de la FP dual y de la colaboración público-privada como ejes de crecimiento.

Según el Observatorio de la Formación Profesional, Andalucía generará más de 1.720.000 oportunidades de empleo entre 2025 y 2035, de las cuales más de 470.000 corresponderán a titulados en FP. Una parte significativa estará vinculada al ámbito agrario y agroalimentario, donde la modernización y la sostenibilidad exigirán nuevos perfiles cualificados.

Según la Junta, la jornada ha puesto de manifiesto el papel de la FP como "motor de competitividad y cohesión territorial", fortaleciendo la colaboración entre administraciones, empresas y centros educativos.