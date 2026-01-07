Más de 300 belenistas se dan cita este fin de semana en el XX Congreso Andaluz en Jerez (Cádiz)

Imagen de archivo del Museo del Belén de Jerez de la Frontera, en Cádiz. - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) va a acoger este fin de semana el XX Congreso Andaluz de Belenistas, un encuentro que reunirá a más de 300 especialistas procedentes de toda Andalucía, además de expertos de otros puntos de España y de Malta.

La celebración del congreso, organizada por la Federación Andaluza de Belenistas junto a la Asociación de Belenistas de Jerez con el respaldo del Ayuntamiento, coincide con la conmemoración local de las '50 Navidades montando el belén' y refuerza el papel de la ciudad como "referente internacional" de esta manifestación artística tradicional, según ha señalado en una nota el Consistorio.

El encuentro regional se articula en torno a un completo itinerario cultural y patrimonial que incluye visitas a representaciones de la Natividad en distintos enclaves, como los Claustros de Santo Domingo, el Museo del Belén y la sede de la Asociación de Belenistas, así como a diversos nacimientos ubicados en domicilios particulares.

Desde la Asociación de Belenistas de Jerez han señalado que esta tradición artística cuenta con "un profundo arraigo" en Andalucía, siendo la provincia de Cádiz la que concentra el mayor número de asociaciones activas, tanto a nivel regional como nacional, lo que ha dado lugar a denominaciones como 'Andalucía, tierra de nacimientos' o 'Cádiz, la provincia del belén'.

El XX Congreso Andaluz de Belenistas cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Jerez, a través de la Delegación de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, y supone el broche patrimonial a un ciclo navideño que "ha reforzado la proyección cultural y turística de la ciudad" desde finales de noviembre de 2025, en el marco de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura.

El belenismo es una expresión declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la tipología de Actividad de Interés Etnológico, inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, al reconocerse como patrimonio cultural inmaterial que abarca desde la artesanía de las figuras hasta la escenografía, reflejo de costumbres y oficios tradicionales.