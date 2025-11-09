El programa 'La Gotera de Lazotea' de Jerez de la Frontera (Cádiz) duplica su alcance y llegará a 4.500 escolares

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Nela García, en la apertura del 'Programa Artes Escénicas para Escolares 2025/2026". - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La delegada de Educación, Nela García, ha asistido al inicio del 'Programa Artes Escénicas para Escolares 2025/2026' que desarrolla la compañía de títeres 'La Gotera de Lazotea' dentro del ciclo 'Jerez Educa' que, con unas 50 representaciones, llegará a 4.500 alumnos del entorno urbano y rural y duplicará su alcance en comparación con los datos de la última convocatoria.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, Juanma Benito y Eva Serna son "el alma" de esta actividad. Por su parte, García ha indicado que es "muy importante" seguir apoyando a este tipo de artes escénicas "para que llegue a los alumnos de Infantil y de Primaria", puesto que "a través del arte se transmiten valores y enseñanzas", y ha agradecido que "los distintos centros educativos, sus cuadros directivos, sus profesores y las Ampas se sientan atraídos por este tipo de actividades".

Al hilo, ha indicado que la apuesta de la Administración local es la de "seguir siendo un referente de cara a la candidatura de 'Jerez Capital europea de la Cultura 2031'", y ha señalado que todo ese camino les está sirviendo también "para reforzar uno de los grandes retos y de las grandes ilusiones que tenemos desde la Delegación de Educación".

Por su parte, la compañía ha agradecido la colaboración municipal y ha valorado que "cualquier iniciativa que vaya respaldada por el Ayuntamiento, por una corporación, tiene una gran potencia".

En este sentido, Benito ha estimado que entran "en una especie de acuerdo tácito", en el que el Consistorio ve que hacen "algo que puede ser interesante" y ellos vemos que a través del Ayuntamiento que "la actividad recobra un grado de difusión mayor".

De esta forma, el principal objetivo que 'La Gotera de Lazotea' plantea con esta acción es que la cultura sea accesible a niños desde edades tempranas, "ya que en muchos casos supone su primera toma de contacto con el mundo del teatro".

En contexto, esta propuesta escénica se celebra por segundo año consecutivo en el 'Teatro La Gotera de Lazotea', un espacio que permite "ampliar la oferta cultural", según Benito, que desde hace un año le están dando "un impulso a esta actividad", puesto que el año pasado "fueron la mitad de estudiantes".

Así, Benito ha mostrado su satisfacción de que en esta ocasión hayan alcanzado casi el doble de asistente y ha deseado que en futuras ediciones "vaya en aumento y se vea que venir al teatro y estar aquí, encontrarse con otros niños y ver la representación les conmueva, se les quede el recuerdo de algo que fue bonito".

Tal y como ha emitido el Consistorio local, la iniciativa de la compañía jerezana "rompe la barrera que puede existir entre el escenario y el público, interactúa con el alumnado y busca una cercanía y complicidad que lleva a compartir secretos propios de cada obra".

Por ello, Serna ha declarado que "nos ven trabajar, les enseñamos los movimientos que tienen los títeres o cualquier mecanismo que tenemos y eso para ellos es un mundo, es algo muy especial y hace que ellos se sientan importantes".

De esta forma, desde 'Jerez Educa' se ofrece un trabajo previo y posterior a la sesión de títeres para que los docentes lo realicen en clase como parte del proceso de aprendizaje, algo que les "interesa especialmente desde el punto de vista pedagógico" para propiciar "un debate" y "crear opiniones", que hace que el niño "tenga criterio a la larga".

Con todo, el 'Programa Artes Escénicas para Escolares' ha recibido de nuevo una "gran acogida y respuesta por parte de la comunidad educativa", aceptación que la compañía de títeres vincula con la relevancia que tiene para el desarrollo de un menor "la vivencia de presenciar espectáculos en vivo, alejado de las pantallas y de recreaciones de la realidad que pueden llegar a confundir".

La primera cita de este programa educativo ha vuelto "a sorprender a los alumnos y a provocar admiración y expectación", y el Consistorio ha admitido que "han surgido diálogos que han arrancado sonrisas y anécdotas que quedan en el recuerdo".

Finalmente, la compañía ha confesado que disfruta con las ocurrencias y comentarios de los alumnos y ha insistido en que "no estamos haciendo público del futuro, ellos son el público ya, son el público de hoy en día, con todos los derechos y obligaciones que tiene cualquier persona adulta".