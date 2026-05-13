El Punto Violeta de la Feria de Jerez atiende a 1.300 personas en sus cuatro primeros días

La delegada de Igualdad, Susana Sánchez, en el Punto Violeta de la Feria de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Punto Violeta de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha atendido en sus primeros cuatro días --entre el sábado y el martes-- a 1.302 personas, siendo 1.058 de ellas mujeres y 244 hombres, según ha informado el Ayuntamiento sobre este espacio habilitado por la Delegación de Igualdad y Diversidad.

En el Punto Violeta han podido informándose sobre la campaña 'Jerez por un ocio seguro. Diversión sin agresión' y compartir sus experiencias y reflexiones sobre la "necesaria implicación" de toda la ciudadanía para que la igualdad esté presente en todas las formas de convivencia social y en todos los entornos de diversión.

Un año más, el equipo profesional que atiende este servicio está recibiendo consultas sobre los objetivos de sensibilización del Punto Violeta, visitas de profesionales del ámbito de la igualdad de otras localidades y las experiencias de chicos y chicas que "demuestran la necesidad de seguir abogando por la sensibilización en igualdad", se ha señalado.

Además, se ha destacado la presencia mayoritaria de mujeres mayores de 50 años, que visitan el Punto Violeta interesándose por herramientas preventivas y recursos de actuación.

El Punto Violeta estará en funcionamiento este miércoles, Día de las Mujeres, desde las 13,00 horas hasta la 01,00 horas de la madrugada, para atender la jornada de mayor afluencia de jerezanas y visitantes, atendido por la empresa Línea 2 y dotado con profesionales con formación en género y con habilidades para trabajar con la población destinataria del recurso.

El jueves su horario será de 21,00 horas a 01,00 horas, y el viernes y el sábado, de 21,00 a 03,00 horas.

El Punto Violeta cuenta con material de difusión de la campaña 'Diversión sin agresión', para la cual se han elaborado abanicos, tapas para vasos contra la sumisión química, y pulseras centinela.

La instalación del Punto Violeta se ha financiado con Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Por otro lado, el Servicio de Acompañamiento, implantado desde hace años, ha contado en las cuatro primeras jornadas de la Feria del Caballo con un total de 600 personas usuarias, en concreto 493 mujeres (82,17%) y 107 hombres (17,83%). El número de bonotaxis utilizados han sido de 32.

Este servicio está ubicado en las Casetas de Servicios, junto a la Caseta de la Policía Local y Policía Nacional.

Consiste en el acompañamiento a pie de mujeres solas mayores de edad, desde la ubicación hasta distintos puntos del recinto ferial o la portada principal, sirviendo de enlace con servicios de trasporte público de autobuses y taxis. Además, se garantiza, en caso necesario, el uso de transporte público para el traslado al domicilio dentro del término municipal de Jerez.

El Servicio de Acompañamiento funcionará hasta el 16 de mayo, y tiene un horario de 23,00 horas a 06,00 horas, además, desde las 18,00 horas funciona un servicio de información.

La Sala de Lactancia, por su parte, estará en funcionamiento hasta el sábado 16, ofreciendo un servicio corresponsable que está siendo muy bien valorado por las familias usuarias. Está ubicada junto al Punto Violeta y está disponible en un horario de 12,00 horas a 23,00 horas.

Está dotada con aire acondicionado, fregadero con agua caliente y fría, microondas, dos cambiadores de pañales con espacio higiénico y cómodo, agua mineral caliente y fría, cuatro sillones y un televisor.

La Sala de Lactancia está destinada a fomentar la corresponsabilidad, disponiendo de todo lo necesario para que padres y madres puedan contar con un espacio destinado al cuidado de menores, facilitando la alimentación, higiene y descanso de los mismos.