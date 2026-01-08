Las solicitudes de obras mayores en el centro histórico de Jerez aumentaron en 2025 en un 144% respecto a 2024

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha señalado que el año 2025 ha marcado un hito en la actividad edificatoria y de rehabilitación del centro histórico, tal y como reflejan algunos datos del balance de gestión elaborado por la Delegación del Centro Histórico que dirige el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, que ha destacado que las solicitudes de obras mayores en el centro histórico aumentaron en 2025 en un 144% respecto a 2024 y las obras menores subieron un 60%.

En una nota, Muñoz ha manifestado que estos datos "demuestran que la confianza que el Ayuntamiento está generando en el centro histórico, con proyectos y medidas tangibles diseñadas en estrecha colaboración con agentes sociales y económicos, se está traduciendo en un incremento de la inversión por parte de la iniciativa privada".

En este sentido, ha destacado el "notable incremento", respecto a 2024, de la cifra de solicitudes presentadas durante 2025 en la Delegación del Centro Histórico para llevar a cabo actuaciones de reforma, rehabilitación o nueva construcción en este entorno.

Agustín Muñoz ha afirmado que estos datos "indican claramente un progresivo aumento de la actividad edificatoria y de rehabilitación, y reflejan que se está cumpliendo el objetivo de crear las condiciones adecuadas para dar un empuje decisivo al centro, fomentar la inversión para proteger el patrimonio y mejorar los servicios y las infraestructuras urbanas".

Además de coordinar el trabajo de las distintas delegaciones municipales relacionado con este ámbito, ha señalado otras líneas de actuación específicas consideradas como prioritarias en su Delegación, como es el caso del impulso a la participación ciudadana, vertebrada principalmente a través de la Mesa del Centro Histórico, el desarrollo del Plan Jerez Centro, que define una hoja de ruta compartida que parte de la situación real y permitirá una visión a medio y largo plazo del centro, o la coordinación, a través del Servicio de Fondos Europeos, para el estudio de solicitudes de subvenciones destinadas el centro histórico, entre otras.

MESA DEL CENTRO HISTÓRICO

El Ayuntamiento ha señalado que un pilar fundamental de esta estrategia viene siendo la Mesa del Centro Histórico, un foro activo y de representación social que reúne a más de 30 colectivos y que ha permitido reconducir el diálogo y el consenso ciudadano como uno de los principales factores de este impulso que está tomando el centro.

Hasta la fecha, según ha indicado, se han celebrado siete sesiones de la Mesa, cuyo número de miembros se está incrementando progresivamente con la incorporación de nuevas asociaciones y colectivos. De igual forma, ya se han celebrado 12 sesiones de la Comisión de Seguimiento de la Mesa, en la que intervienen sus representantes agrupados por sectores y técnicos municipales. Estas Comisiones se encargan de analizar, a nivel técnico, los asuntos a tratar en la Mesa y realizar el seguimiento de las decisiones adoptadas en las mismas.

El Ayuntamiento ha explicado que por la Mesa del Centro histórico han pasado este año proyectos y medidas de gran calado como las nuevas Ordenanzas reguladoras de la Zona de Bajas Emisiones y de Prevención de la Contaminación Acústica; las subvenciones del Programa del 2% Cultural que, como avanzó la alcaldesa a finales de diciembre, se está trabajando en la solicitud para una próxima convocatoria; los fondos EDIL, destinados en buena parte al Centro Histórico; cuestiones relacionadas con las Zambombas; la nueva regulación de viviendas de uso turístico; o el Plan Jerez Centro.

Respecto al Plan Jerez Centro, cabe recordar que el pasado mes de diciembre se llevó a cabo la fase participativa, que recibió 450 aportaciones ciudadanas. Este proceso, articulado alrededor de un cuestionario público, ha tenido como objeto recoger valoraciones ciudadanas sobre las prioridades y necesidades de intervención en el centro histórico.

Agustín Muñoz ha explicado que los siguientes pasos serán analizar y procesar estas aportaciones para integrarlas en la versión definitiva del Plan Estratégico. Esta información será determinante para definir las intervenciones más prioritarias que se incluirán en el documento final, que verá la luz en el primer semestre de 2026, una vez que se completen el resto de fases del procedimiento de planificación, según ha indicado el Ayuntamiento.