Toñi Moreno pregona este viernes la fiesta del Orgullo de Jerez (Cádiz) con izada de bandera arcoíris

Un comercio de Jerez decorado con los colores del arcoíris, símbolo del colectivo Lgtbi. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La periodista y presentadora de Canal Sur, Toñi Moreno, será la encargada este viernes 12 de junio de pregonar la fiesta del Orgullo en Jerez de la Frontera (Cádiz), en una jornada en la que también se llevará a cabo la izada de la bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento, en lo que es ya el 25 aniversario desde la primera vez que se llevó a cabo, siendo este el primer municipio de España en izarla esta bandera.

El Ayuntamiento de Jerez ha señalado en una nota que, de la mano de Jerelesgay y con el respaldo y colaboración de Pandora Club y tejido social y empresarial de la ciudad, hay en marcha una completa programación para conmemorar el Día del Orgullo Lgtbiqap+, que alcanza sus jornadas más importantes en un fin de semana en el que la ciudad "se viste" con los colores del arcoíris para reivindicar "una sociedad diversa, respetuosa y de convivencia, donde ninguna persona sufra discriminación por su identidad de género o afectiva".

La fachada del Ayuntamiento estrenará este viernes una bandera "muy especial", ya que ha sido diseñada y confeccionada por José Perea en un acto abierto a la ciudadanía creando "un símbolo único" para conmemorar un aniversario como este.

El Orgullo de Jerez 2026 ha estrenado logotipo, realizado por la alumna de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Rocío López Fuentes, y está promocionando sus valores desde enero con el cartel creado por el diseñador Daniel Diosdado.

La programación contará este mismo jueves con una actividad novedosa, que se celebrará a las 19,30 horas en el Palacio de Villapanés, abierta a toda la ciudadanía. Se trata del coloquio 'Pasado y presente del Orgullo andaluz', en el que participan Ángeles Ortega Torres 'Kiska', Toñi Asencio García, Susana Sánchez Toro, Susana Domínguez Jiménez y Gustavo A. Cordero Bueso. Tras el coloquio, Pink Chadora protagonizará un show cooking también en Villapanés a las 20,30 horas.

Este viernes 12 y sábado 13 de junio serán las jornadas más multitudinarias, que se iniciará con el acto institucional del Orgullo el viernes a partir de las 19,00 horas.

Tras la izada de la bandera arcoíris, la jornada continuará con la lectura de un manifiesto y la entrega del Premio Arcoíris, que este año ha sido concedido a Jerelesgay por su trayectoria. Por contra, el Premio Nubarrón es para "todas las agresiones que se han recibido, conocido o notificado en Jerelesgay a lo largo de estos 25 años".

El pregón del Orgullo se celebrará a las 20,30 horas en el barrio de San Miguel, en esta ocasión a cargo de la presentadora Toñi Moreno, y continuará con actuaciones a cargo de Satin Greco, Roser y DJ Josepe de Pueblo.

La manifestación del Orgullo tomará las calles de Jerez este sábado 13 de junio a las 19,30 horas, partiendo desde la calle Sevilla para culminar en la Alameda Vieja con las actuaciones de Laura Gallego, Merche, Jorge González y Samantha Ballantines, que será además este año la madrina del Orgullo.

Las actividades conmemorativas del Orgullo Lgtbiqap+ cuentan, por segundo año consecutivo, con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, y la participación y apoyo de Pandora.

Desde el Ayuntamiento y Jerelesgay se ha destacado el agradecimiento a todos los patrocinadores, colaboradores y empresarias y colectivos de Jerez que se suman a esta programación.

Desde el viernes 5 de junio y hasta el 28 de este mes, la iluminación singular en espacios como Consistorio, Teatro Villamarta, Edificio Los Arcos y Calle Porvera adoptará el colorido del arcoíris.

El Ayuntamiento ha destacado el respaldo de público y el compromiso que han reunido las actividades celebradas en la última semana, con el apoyo del tejido social de la ciudad, con la decoración especial del barrio de San Miguel desde el gastrobar A tu vera, y también la campaña 'Comercio Orgulloso' con los establecimientos del centro.

La Sherry Drag 2026 en Pandora Club o la inauguración de la VIII Muestra de Arte Lgtbiqap+ Jerez Visible en El Bujío son otras propuestas que se han sumado a visibilizar que Jerez es una ciudad "orgullosa de su diversidad", y que sigue generando sensibilización y compromiso para erradicar cualquier forma de discriminación contra el colectivo.