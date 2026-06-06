Vinoble refuerza la proyección de Jerez (Cádiz) y de los vinos fortificados europeos consolidando su importancia

Archivo - La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en la presentación de Vinoble 2026 - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha destacado que Vinoble 2026, que cerró el pasado lunes sus puertas, ha reforzado el papel de Jerez como "escaparate de los mejores vinos nobles del mundo y consolidado la importancia y pujanza de los Vinos Fortificados al convertirse en foro donde varios territorios europeos han impulsado la cooperación en torno a su identidad y legado al tiempo que ha concentrado la actividad profesional de compradores, distribuidores y todo el sector del vino en general".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado su satisfacción "por el resultado de esta edición y el éxito organizativo y participativo", agradeciendo "el esfuerzo del Consejo Regulador y de todos los participantes así como por la cooperación internacional y los pasos decisivos que se han dado en Jerez entre territorios que comparten un legado vitivinícola milenario y una identidad cultural común en torno a los vinos fortificados reconociendo el valor universal de la cultura de la viña, del vino y la colaboración entre ellos".

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador de Jerez, César Saldaña, ha señalado que "la pasada edición de Vinoble ha demostrado que el Salón de los Vinos Nobles no es sólo un escaparate para mostrar al mundo la vibrante actualidad de este tipo de vinos singulares, en permanente evolución a pesar del marcado carácter histórico de muchas de sus regiones protagonistas, sino que es, además, el marco ideal para que estas regiones reflexionen juntas y aúnen esfuerzos para encarar los desafíos que nos presenta el contexto actual y el futuro".

Vinoble ha acogido dos importantísimas citas que sitúan a Jerez en "el eje de la actividad institucional" en torno al vino como han sido la firma de la Declaración de los Vinos Fortificados Históricos de Europa, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales de cinco regiones históricas productoras de vinos fortificados (Samos-Grecia, Marsala-Italia, Vins Doux Naturels-Francia, Oporto- Portugal y Jerez) y una reunión de trabajo para avanzar en la candidatura de los Vinos Fortificados del Cinturón del Sol&; como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Con un cambio en el formato (de sábado tarde a lunes) con respecto a anteriores ediciones para facilitar la participación a los expositores, Vinoble cerró sus puertas con 7.389 visitas registradas (a pesar de tener medio día menos respecto a otras ediciones) destacando el sábado con 3.340 personas en el recinto.

Más de cinco mil personas acreditadas de hasta 40 nacionalidades han disfrutado de las referencias de vinos únicos (más de 800) pertenecientes a 116 bodegas.

Se han celebrado once experiencias gastronómicas que disfrutaron 500 personas; dieciocho catas en la Mezquita y Sala del Molino de El Alcázar con más de 800 inscritos, a lo que hay que añadir la actividad expositora en cualquiera de los 67 espacios de hasta ocho países diferentes. Además los Claustros de Santo Domingo acogieron una cata maridada presenciada por 180 personas como novedad esta edición.

El Ayuntamiento ha destacado que todo ello proyecta a Vinoble como "plataforma internacional para impulsar la excelencia del vino, de la agroalimentación andaluza y, en definitiva, de la promoción de los vinos nobles como el maridaje perfecto para la alta cocina y la gastronomía contemporánea".

Durante dos días y medio el recinto de El Alcázar ha convertido de nuevo a Jerez en epicentro y altavoz de los vinos nobles, generosos, licorosos y dulces especiales.

La suma de un programa de catas al más alto nivel, el apoyo y la presencia de Diputación de Cádiz a través de la marca 'Échale Cádiz' con productos gourmet de la provincia conjuntamente con el espacio enogastronómico 'Gusto del Sur' -gracias a la participación directa de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía -a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa)- ha elevado el nivel de una edición que reafirma a Vinoble como la cita por excelencia de los profesionales del sector y que este año, en el contexto de Capital Española de la Gastronomía, ha permitido explorar los vinos nobles desde una perspectiva directa y profundamente conectada con la cocina.