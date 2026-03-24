El XIII Ciclo de Música Antigua de Jerez (Cádiz) se presenta como una apuesta por la divulgación cultural

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El XIII edición del Ciclo de Música Antigua de Jerez (CIMAJ), que se celebrará del 10 de abril al 12 de junio en los Claustros de Santo Domingo, se han presentado como una firme apuesta por la divulgación cultural y la cuerda pulsada como eje, consolidando una propuesta cultural accesible y de alta especialización artística.

En una nota, el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha afirmado que este ciclo "consolida a Jerez dentro del mapa de la Música Antigua con una propuesta cuidada, rigurosa y abierta al público", subrayando tanto la calidad de la programación como su vocación divulgativa.

El responsable municipal de Cultura ha incidido en que este enfoque formativo constituye una de las señas de identidad del CIMAJ, destacando la continuidad de sesiones formativas y conciertos protagonizados por jóvenes músicos especializados que favorecen el encuentro intergeneracional.

Asimismo, ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento al profesorado de los conservatorios andaluces participantes por su labor de transmisión de conocimiento, como son los conservatorios: Joaquín Villatoro, de Jerez; Manuel de Falla, de Cádiz; Gonzalo Martín Tenllado, de Málaga; Cristóbal de Morales, de Sevilla; y Muñoz Molleda, de La Línea de la Concepción.

En su intervención, Zurita ha hecho hincapié en que el ciclo constituye una propuesta que invita tanto a la ciudadanía como a visitantes a disfrutar de una programación que conecta con la historia a través de la "recuperación de la memoria sonora", reforzando el posicionamiento de Jerez en el ámbito del patrimonio musical.

Por su parte, la coordinadora del ciclo, Lola González Ponce, ha agradecido el respaldo institucional del Ayuntamiento de Jerez y de la Delegación de Cultura, destacando su implicación con la Música Antigua como eje de la programación anual.

En relación con el público, ha mencionado que se trata de un colectivo ya consolidado, con voluntad de seguir ampliándose, recordando que el objetivo del ciclo es acercar la Música Antigua a todos los públicos, desde el ámbito educativo hasta el público general, gracias a su capacidad de conexión inmediata.

González Ponce ha detallado que la edición se articula en torno a la cuerda pulsada como hilo conductor, lo que permitirá recorrer repertorios desde la Edad Media hasta el Barroco con instrumentos como la cítola, el laúd medieval o la vihuela, resaltando la participación de intérpretes como Ariel Abramovich y Evangelina Mascardi, primera mujer que ha grabado la obra para laúd barroco de Johann Sebastian Bach, en línea con la apuesta por la excelencia artística.