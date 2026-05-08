Adelante asegura que "hay que dar recursos para todo" contra el narcotráfico: "Que caiga el pequeño y el grande"

El candidato de Adelante Andalucía a la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en un acto de campaña en Cádiz. - ADELANTE ANDALUCÍA

CÁDIZ 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha lamentado la muerte de dos agentes de la Guardia Civil este viernes en Huelva durante la persecución de una narcolancha. Ante el narcotráfico, García ha pedido "más recursos para todo".

"Hay que dar recursos para todo. Para que caiga el pequeño y caiga el grande también. Que muchas veces el grande está más cerca de los políticos de lo que parece", ha señalado García quien ha defendido que "nadie debería morir luchando contra el narcotráfico".

En esta línea, ha pedido más medios judiciales para la lucha contra el narcotráfico así como "dejar de estigmatizar" Andalucía con dicha situación. "Desgraciadamente hay narcotráfico en todos sitios que nunca se nos asocie más a Andalucía ni a ninguna comarca con el estigma de narcotráfico porque aquí lo que hay es gente trabajadora", ha remarcado.

Por otro lado, ha relacionado la muerte de los dos agentes con la siniestra laboral mortal en la comunidad y ha recordado la cifra de 26 trabajadores fallecidos en el trabajo en lo que llevamos de año.

"NO TOQUÉIS A NUESTROS VECINOS"

Durante su intervención, García ha puesto el foco en las posiciones de Vox contra la "inmigración ilegal".

"El plan de la extrema derecha para esta campaña es decirnos que la culpa es de los inmigrantes hay que ser miserable para en vez de enfrentarse a los grandes poderes, decir que la culpa la tienen nuestros vecinos. Señores de Vox, no toquéis a nuestros vecinos", ha subrayado el candidato.

En esta línea, ha asegurado que Vox "está haciendo el trabajo sucio a Moreno" y ha señalado que ambas formaciones, Vox y PP, comparten el mismo "modelo económico y social" en materias como la sanidad, vivienda y universidades.

"Nosotros no nos vamos a olvidar y por eso hay que echaros, hay que echar a las derechas. Y estamos convencidos de una cosa. Si el 17 de mayo toda la gente que sufre las políticas de Moreno Bonilla va a votar, nosotros echamos las derechas", ha remarcado.



