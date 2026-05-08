Vox pide "suspender las políticas que llevan a la muerte a guardias civiles": "Al narco se le dice alto o plomo"

1085508.1.260.149.20260508214428 El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Marbella (Málaga) - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha criticado la gestión de las administraciones en la lucha contra el narcotráfico y ha lamentado el estado de la Guardia Civil tras el fallecimiento de dos agentes mientras perseguían una narcolancha en la costa de Huelva.

"Tenían que tener la posibilidad de dar el alto inmediatamente de atacar a esa embarcación. Estamos completamente hartos de que los buenos mueran y de que los delincuentes huyan. Nosotros queremos a nuestros guardias civiles vivos y, si es necesario, a los narcos con los pies por delante o en el fondo del mar. Al narco se le dice alto o plomo", ha afirmado Abascal en un acto de campaña en Marbella (Málaga).

El acto ha empezado con un homenaje a los dos agentes fallecidos con la interpretación de 'El novio de la muerte'. El líder de Vox ha pedido más medios judiciales, junto con un refuerzo de los materiales, para dotar a las fuerzas de seguridad de la capacidad de "poder atacar esas embarcaciones de hundirlas si es necesario".

Sobre la declaración del día de luto oficial por el fallecimiento de los dos agentes y la cancelación de la campaña por parte de PP-A y PSOE-A ha pedido mayor contundencia. "Hay que suspender las políticas que llevan a la muerte a los guardias civiles que nos defienden", ha subrayado.

En paralelo, Vox ha relacionado la crítica al Gobierno con la situación de "inseguridad" en el país. "España hace mucho tiempo que se está convirtiendo en un paraíso para el delincuente", ha afirmado al mismo tiempo que ha situado al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, como "colaborador de Sánchez".

Sobre la prioridad nacional, Abascal ha contestado a las críticas del expresidente del Gobierno, José María Aznar, al que ha pedido que responda "si está de acuerdo con que el que entra ilegalmente en España, repatriación". "Cuando el candidato es así suavón y un poco flojo, pues sacan a Aznar y a Rajoy", ha señalado.

"Los españoles no son gente que no quiera trabajar, lo que no quieren es ser esclavos y tener unos trabajos que no les permitan pagar una vivienda, formar una familia e independizarse", ha remarcado.

"MARLASKA TIENE LAS HORAS CONTADAS"

El candidato de Vox a la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha comenzado el acto haciendo alusión a los dos guardia civiles fallecidos este viernes en Huelva. "Lo que ha pasado hoy son dos asesinatos. Hay que decirles a Marlaska y a Montero que tienen las horas contadas", ha apuntado.

"Mientras en España tengamos un gobierno que se dedique a hacer las leyes para que beneficien a los malos en vez de a los buenos seguiremos estando en peligro", ha añadido Gavira apuntando que desde su partido van a conseguir "proteger a los que nos protegen".

En esta misma línea, Gavira también ha aprovechado para cargar contra Juanma Moreno para criticar que "no son capaces de decir lo que todos los andaluces y lo que todos los españoles decimos, que son unos corruptos y que son unos mafiosos y la Junta de Andalucía lo que hace es callarse".

El dirigente de Vox en Andalucía ha explicado que se encuentra "cabreado y harto", al igual que afirma que la gente está "indignada y enfadada" con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "nos roban a los andaluces y luego pactan con los separatistas".

Gavira ha dicho que para Vox lo importante es "hablar del campo y defender a los agricultores y los ganaderos" y eso es "prioridad nacional", ha sentenciado.