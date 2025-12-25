El 112 gestiona en Málaga 754 incidencias durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad

El 112 gestiona en la provincia de Málaga 754 incidencias durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad. Esta cifra supone un incremento del 30 por ciento con respecto al mismo periodo en el año anterior - 1112

MÁLAGA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta, ha gestionado un total de 754 incidencias en la provincia de Málaga durante la Nochebuena y la madrugada de Navidad (entre las 00.00 horas del 24 de diciembre y las 7.00 horas de este día 25), una cifra que supone un 30 por ciento más que las gestionadas en el mismo periodo del pasado año, cuando se atendieron 578 incidencias.

La mayoría de los avisos al servicio 112 se ha referido a asistencias sanitarias (353), seguidas de las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana (158). A continuación se han situado las incidencias de tráfico (52), los accidentes de circulación (48), los incendios (21) y los asuntos relacionados con animales (18). Con menor número de avisos destacan las anomalías en servicios básicos (23), los rescates (13) y las solicitudes de servicios sociales (10), entre otras tipologías.

Las emergencias gestionadas en Málaga suponen casi el 16,1, por ciento de las contabilizadas en toda la comunidad, donde se han atendido durante la Nochebuena y madrugada de Navidad un total de 3.590, un 17,7 por cierto más que en el mismo periodo del pasado año.

Por provincias, Sevilla es la que ha acumulado el mayor volumen de incidencias, con un total de 953; le siguen Málaga (754), Cádiz (467) y Granada (465). Las provincias con una Nochebuena más tranquila han sido Córdoba (274), Almería (269), Jaén (228) y Huelva (180).

En cuanto al recuento por capitales de provincia, en la de Sevilla es la que se han gestionado más emergencias (446). Por detrás están las ciudades de Málaga (252), Córdoba (135) y Granada (122). Las capitales andaluzas con menor número de incidencias en este periodo navideño han sido Huelva (74), Almería y Cádiz (53 cada una de ellas) y Jaén (40).

La franja con mayor volumen de avisos en las salas del 1-1-2 ha sido la comprendida entre las 13:00 y las 14:00 horas del 24 de diciembre, cuando se llegaron a atender hasta 189 incidencias en una hora.

PREEMERGENCIA DEL PERI

En la tarde de este pasado miércoles, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, activó, a las 16.40 horas, el Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de preemergencia, situación operativa 0, ante las previsiones meteorológicas que incluían un aviso naranja (peligro importante) en la zona de la Axarquía en la provincia de Málaga.

Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Durante la tarde, se atendieron una treintena de incidencias relacionadas con la lluvia y el granizo, la mayoría concentrada en los municipios de Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Almogía y Casabermeja. Los avisos hacían referencia a anegaciones de casas y vías públicas.

Además, en la autopista AP-46 se registraron varios accidentes que motivaron el corte puntual de la vía a causa de las fuertes precipitaciones.

112: SERVICIO PÚBLICO, GRATUITO Y MULTILINGÜE

Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe al que se puede llamar para cualquier emergencia, ya sea en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana o protección civil. El 112 es un teléfono vigente en todo el territorio europeo, y permanece activo las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia.