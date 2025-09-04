Abierta la convocatoria de Startup Inspire, programa de incubación de Incibe Emprende by Sherpa Tribe

El programa comienza el día 23 y convierte a la Costa del Sol durante tres meses en epicentro de emprendimiento e innovación

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en colaboración con la consultora de innovación en educación y emprendimiento española, Sherpa Tribe, en su objetivo de fomentar la ciberseguridad, abre a las 'startups' malagueñas la posibilidad de inscribirse, de forma gratuita, en Startup Inspire, programa de incubación de 'startups' que organiza junto al Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales, con el objetivo de impulsar el ecosistema de emprendimiento malagueño.

Startup Inspire pertenece a Incibe Emprende que impulsa Sherpa Tribe en calidad de entidad colaboradora, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

Dicho programa de aceleración se iniciará el 23 de septiembre y tendrá una duración de tres meses. Todas las 'startups' que lo deseen, ya sean malagueñas o no, podrán presentar sus candidaturas hasta el próximo 10 de septiembre, fecha en que se cerrará el proceso de inscripción y se analizarán los proyectos para su posterior selección.

Las 'startups' seleccionadas para participar en este programa podrán disfrutar de un formato híbrido ('online' y presencial), con 45 horas de sesiones de formación presenciales en las instalaciones de la Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso de Málaga, dentro del Polo Nacional de Contenidos Digitales, así como con 30 horas de mentorías individuales, hasta 30 horas de asesoramiento personalizado legal, fiscal, laboral y de marketing, todas realizadas por mentores y formadores destacados en los sectores tecnológico, financiero, legal, ciberseguridad, internacionalización y emprendimiento.

Además de lo anterior, en el transcurso del programa se realizarán diez visitas a agentes del ecosistema emprendedor, una oportunidad única para aprender de los éxitos y los errores de reconocidos emprendedores.

"Startup Inspire nace con el propósito de acompañar a nuevas generaciones de emprendedores en la fase más crítica de sus proyectos: el arranque. En este programa no solo se les brinda apoyo para validar y desarrollar sus ideas, sino que se integra la ciberseguridad desde el primer momento como ventaja competitiva y garante de confianza", explica Stéphan Maisons, fundador y CEO de Sherpa Tribe.

"La colaboración entre Incibe Emprende by Sherpa Tribe y Polo de Contenidos Digitales de Málaga permite crear un entorno único donde la innovación, la tecnología y la seguridad se combinan para impulsar startups más preparadas, sólidas y sostenibles desde el inicio", añade.

Startup Inspire concluirá el 16 de diciembre, con un Demo Day para presentar los proyectos finales ante expertos del sector y posibles inversores, aumentando así la posibilidad de obtener financiación.

"Desde el Ayuntamiento de Málaga reafirmamos nuestro compromiso con el impulso del emprendimiento tecnológico y la atracción de talento innovador. Programas como Startup Inspire refuerzan la posición de nuestra ciudad como referente en el ámbito digital y de la ciberseguridad, y ofrecen a los emprendedores un entorno privilegiado para desarrollar proyectos sólidos y competitivos", afirma Alicia Izquierdo, concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga.

"Esta iniciativa conecta de forma directa con los objetivos de la IAT Metaverso, unas instalaciones concebidas precisamente para acompañar y acelerar el crecimiento de startups en tecnologías de vanguardia, fortaleciendo así el ecosistema emprendedor malagueño desde una perspectiva global", añade.