Abierta al tráfico la MA-21 en Málaga tras el accidente de tráfico mortal de una motocicleta

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La avenida de Velázquez (MA-21), en Málaga capital, ha sido reabierta al tráfico tras el accidente ocurrido este jueves en el que los dos ocupantes de una motocicleta, uno de ellos un hombre de 43 años, han fallecido.

Según ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga en redes sociales, los hechos han tenido lugar sobre las 06.55 horas en la citada vía.

El sistema Emergencias 112 Andalucía ha recibido avisos alertando del accidente. De inmediato, han dado aviso a efectivos de la Policía Local, Guardia Civil de Tráfico y 061.

Tras el suceso, según ha señalado el Área de Seguridad del Consistorio, la vía permaneció cortada en sentido al municipio malagueño de Torremolinos, a la altura del Carril de San Isidro y la salida del aeropuerto, y ya ha sido abierta.