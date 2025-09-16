Abierto en Málaga el plazo para la contratación del suministro e instalación del alumbrado público exterior

El objeto del servicio es el suministro e instalación (incluyendo la obra civil necesaria) de unidades de alumbrado exterior como farolas y candelabros públicos, proyectores, y demás sistemas de alumbrado público de unidades enteras - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Coordinación de Distritos, ha sacado a licitación el servicio para la contratación de suministro e instalación de alumbrado público exterior en los distritos de la ciudad por un importe de 475,866, 55 euros (IVA incluido) y una duración de dos años.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, en el que detalla que los licitadores podrán presentar sus solicitudes hasta el 7 de octubre. De este modo, el suministro e instalación de luminarias queda atendido para todos los distritos de la ciudad con cargo a este contrato y a otras partidas presupuestarias complementarias.

El objeto del servicio es el suministro e instalación (incluyendo la obra civil necesaria) de unidades de alumbrado exterior como farolas y candelabros públicos, proyectores, y demás sistemas de alumbrado público de unidades enteras, y no el mantenimiento mediante sustitución de alguno de sus componentes. Estas nuevas unidades se emplearán para la reposición de las existentes por obsolescencia o porque el funcionamiento no sea el óptimo o dejen de hacerlo.

Además del objetivo principal del contrato, que es la adquisición de farolas para el alumbrado de calles, otros objetivos complementarios son la compra de equipos para el alumbrado; los trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización; la instalación de equipos de alumbrado exterior y de carreteras; el alumbrado de túneles y obras viales.

Desde el Área de Servicios Operativos, cabe recordar que recientemente se ha adjudicado el servicio de conservación y mantenimiento integral del alumbrado exterior de la ciudad por un importe total de 12.035.816,8 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres años de los dos lotes que contemplaba el pliego de condiciones a la entidad Etralux, S.A., incluyendo el alumbrado exterior de los once distritos, además del equipamiento del túnel de la Alcazaba.

Por otro lado, este año va a culminar el plan para completar el 100% del alumbrado público municipal con LED. La ciudad cuenta actualmente con más de 70.700 puntos de luz del alumbrado público, de los que más del 80% ya tienen luminarias con tecnología LED en el marco del proceso de sustitución que está en marcha para disminuir el consumo y mejorar esta infraestructura.

Gracias a esta medida y una vez que la totalidad de luminarias cuenten con tecnología LED, se estima que se conseguirá un ahorro anual de 3.990.000 euros aproximadamente (en función del precio) en coste de energía eléctrica.