Abierto el plazo para los nuevos cursos de robótica infantil de Torremolinos (Málaga)

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La Universidad Popular de Torremolinos oferta nuevos cursos de Robótica para niños de seis a 14 años a partir de marzo de 2026. El plazo de inscripción ya está abierto, y los cursos estarán divididos en dos grupos de edades para cada una de las cuales se ofertan dos horarios diferentes, viernes por la tarde o sábados por la mañana.

El Ayuntamiento ha informado en una nota de prensa de que cada edición del curso se basa en proyectos diferentes, por lo que alumnos que ya hayan tomado parte en anteriores ediciones pueden repetir para conocer nuevos contenidos y profundizar en nuevas experiencias tecnológicas.

Los horarios de los cursos son los siguientes: Robótica 21 Junior, para alumnado de seis a nueve años, los viernes de 16,30 a 18,00 horas; Robótica 22 senior, para alumnado de 10 a 14 años, los viernes de 18,00 a 19,30 horas; Robótica 23 junior, para niños de seis a nueve años, los sábados de 10,00 a 11,30 horas; y Robótica 24 senior, para chicos de diez a 14 años, en horario de 11,30 a 13,00 horas los sábados.

Para cada uno de los cursos junior se ofertan doce plazas, mientras que para los senior se ofertan 14. Los cursos comenzarán el viernes 6 de marzo y sábado 7 de marzo, y tendrán una duración de cuatro meses, finalizando el 26 y 27 de junio.

El coste de la matrícula es de diez euros y la mensualidad es de 20 euros, teniendo en cuenta que los menores de nueve años tienen la mensualidad gratuita si es la primera actividad en la que se inscriben en la Universidad Popular. También pueden consultar otras bonificaciones existentes.

Los interesados pueden realizar la inscripción online a través de la App Torremolinos Despega y presencialmente en las oficinas de Deportes del Palacio San Miguel, donde también pueden solicitar más información.

Estos cursos buscan fomentar el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo mediante la robótica y la programación. A través de metodologías activas y basadas en proyectos, los participantes se acercan al mundo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), desarrollando habilidades como la investigación, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

Además, pueden descubrir si la tecnología les apasiona lo suficiente como para considerarla en su futuro académico o profesional.

PROGRAMA DE COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA INFANCIA

Por otra parte, el Ayuntamiento de Torremolinos informa de la apertura del plazo de inscripción para la segunda edición en el municipio del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI), promovido por la Junta de Andalucía, que se desarrollará del 15 de noviembre al 20 de diciembre del presente año.

Este programa ofrece formación gratuita en competencias digitales a niños, niñas y adolescentes de la provincia de Málaga, de entre 9 y 17 años, y está financiado por la Unión Europea, a través del programa NextGenerationEU, dando prioridad a jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Se impartirá de manera presencial en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso los sábados de 9:00h a 14:00h.

El propósito de estos cursos es capacitar a los jóvenes con habilidades digitales básicas y avanzadas mediante actividades de formación fuera del horario escolar, con el objetivo de que aprendan a usar internet y las herramientas digitales de una manera útil, creativa, segura y responsable.

Las plazas son limitadas y la inscripción se puede realizar a través del correo alobillo@grupomainjobs.com, escaneando el QR que se encuentra en el cartel o llamando al teléfono 652 98 08 37.