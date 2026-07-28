Abren investigación tras el hallazgo de restos humanos en una carretera en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil
Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 julio 2026 16:45
Seguir en

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de restos humanos en una carretera dentro del término municipal de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Así lo han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han precisado que el hallazgo se ha producido en la mañana de este martes en una carretera cercana a la zona de las canteras de Alhaurín.

Los investigaciones del instituto armado han abierto una investigación para esclarecer todo lo que rodea al hallazgo de estos restos, que tendrán que ser analizados para proceder a su identificación.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado