Accidente entre dos camiones en A-45 en Antequera en sentido Córdoba mantiene tráfico lento y obliga a desvío por A-92M

El corte se debe a que se ha trasladado una grúa al lugar para retirar a uno de los vehículos siniestrados

Esquema del lugar donde se encuentra cortado el tráfico.
Esquema del lugar donde se encuentra cortado el tráfico. - 112
Actualizado: viernes, 5 diciembre 2025 18:43

MÁLAGA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las maniobras para actuar tras un accidente entre dos camiones en la carretera A-45 en el municipio malagueño de Antequera mantienen cortado el tráfico en esta vía en sentido Córdoba entre los kilómetros 104 y 115. El corte también provoca tráfico lento en la zona de Las Pedrizas.

En este sentido han informado el 112 y la Dirección General de Tráfico (DGT), que precisan que la colisión entre los dos camiones ha tenido lugar en torno a las 14.00 horas de este viernes.

Desde la DGT apuntan que el corte actual se debe a que una grúa se desplaza hasta el lugar para retirar uno de los camiones siniestrados, que se encuentra en la mediana, y para esta maniobra dicha grúa requiere del uso de los dos carriles en dirección Córdoba.

Además, DGT y 112 han señalado que los vehículos que circulan por la zona tienen habilitado como desvío alternativo la carretera A-92M, y que debido al corte actual se está registrando tráfico lento. Por último, el 112 ha precisado que el accidente entre los camiones no ha registrado heridos.

