Un acertante de Marbella (Málaga) se lleva un premio de más de un millón del sorteo de la Bonoloto

Archivo - Una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Bonoloto celebrado este domingo, 4 de octubre, ha dejado un premio de 1.576.467,52 euros en Marbella (Málaga), según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín.

El boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías nº 8, situada en Ramón Gómez de la Serna, 13.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 4 de octubre, ha estado formada por los números 30, 6, 47, 49, 5, 24. El número complementario es el 29 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.145.196,50 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen existen tres boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 6 de Vila-Real (Castellón), en la nº 26 de Santa Cruz de Tenerife y en el Despacho Receptor nº 71.255 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).