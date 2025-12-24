Activado el Plan de Emergencias por riesgo de inundaciones en la Axarquía de Málaga ante el aviso naranja por lluvias

Archivo - Imagen de archivo de una mujer se protege de la lluvia con un paraguas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado a las 16,50 horas de este miércoles, 24 de diciembre, el Plan de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), en fase de preemergencia, en Situación Operativa 0, ante el aviso naranja por lluvias en la comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga, según ha indicado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press.

De este modo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso de nivel naranja en la zona malagueña de la Axarquía por riesgo importante de lluvias desde las 16,00 hasta las 21,00 horas de la jornada, dado que se espera una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, otras zonas como la costa granadina y el levante almeriense tienen activado el aviso amarillo por lluvias. Por un lado, en la costa de Granada permanecerá vigente desde las 15,00 hasta las 21,00 horas, mientras que en la parte de Almería se activará de 18,00 hasta la medianoche. En ambas ubicación, se espera una precipitación acumulada de 25 litros por metro cuadrado en una hora.

Esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general. El 112 pide a la población "extremar la precaución" y mantener una conducta "responsable" ante el aviso naranja.

Ante los avisos de lluvia, el 112 recomienda "extremar la precaución" y seguir algunas pautas de autoprotección para "prevenir riesgos y garantizar la seguridad". De este modo, señala que en días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera.