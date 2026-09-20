Las actividades de la Biblioteca Cánovas del Castillo, protagonistas de la agenda cultural de la Diputación de Málaga

Imagen de uno de los carteles de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las actividades de la Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga protagonizan la agenda semanal cultural de la institución provincial. Representaciones teatrales, actuaciones musicales y exposiciones, completan la programación en la capital y en varios municipios de la provincia.

Durante todo el año 2026, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece un servicio exclusivo de consultoría para la resolución de conflictos familiares de la mano de Jorge Álvaro Recena. Según ha informado la institución provincial en una nota, las sesiones se realizarán de manera personalizada para atender las necesidades específicas de las personas participantes. En este caso, será el martes 22 de septiembre a las 17,00 horas. La entrada se consigue con inscripción previa.

El martes 22 de septiembre a las 16,30 horas, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca, dará comienzo el Taller de viñetas para adultos 2026, impartido por Omar Janaan. Los participantes aprenderán el proceso para la creación de cómic con temática para adultos, con nociones sobre los secretos del dibujo, la narrativa, la creación de personajes, el humor gráfico, la novela gráfica y los fanzines, entre otras cuestiones. Este taller requiere inscripción previa.

Continuando con las actividades de la Biblioteca Cánovas, el día 23 a las 18,00 horas ofrece una nueva sesión del taller de escritura juvenil donde se ayuda a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito.

Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual. Entrada con inscripción previa.

El jueves 24 de junio a las 17,00 horas, continuará el Taller de viñetas para jóvenes 2026, impartido por Omar Janaan, el Biblioteca Cánovas del Castillo.

Los talleres están enfocados a jóvenes entre 10 y 17 años interesados en las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos en general. Además de los jóvenes, habrá 4 sesiones dedicadas al encuentro familiar, en la que jóvenes y familiares allegados realizarán la actividad en conjunto. Este taller requiere inscripción previa.

La sala multiusos de la Biblioteca Cánovas acoge el viernes 25 de septiembre a las 17,30 horas el espectáculo infantil de narración oral 'Pliegos de cordel' realizado por Irene Reina. Este cuentacuentos, para todos los públicos, está cargado de historia, con la vista puesta en el nacimiento de la imprenta, de las antiguas ilustraciones en xilografía y los grabados de madera. La entrada requiere inscripción previa.

Posteriormente, a las 19,30 horas, Irene Reina también estará a cargo del espectáculo de narración oral para adultos 'Rayanas'. Paseo oral y cantao, desde la princesa mora Saluquia a María la portuguesa, pasando por todas aquellas mujeres anónimas que habitan los márgenes. Dirigido a público adulto. Se requiere la inscripción previa.

La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga colaboran un año más en la celebración del Concierto Anual de Manos Unidas, que este año cumple su 67 aniversario.

En esta edición, el programa estará compuesto por piezas del compositor, pianista y director de orquesta japonés, conocido por las bandas sonoras de las películas de Studio Ghibli, Joe Hisaishi. La cita musical será el miércoles, 23 de septiembre a las 20,00 horas en el Teatro Cervantes, y la Orquesta Sinfónica de Málaga participará un año más en el concierto, bajo la dirección de José Luis López Antón. https://www.teatrocervantes.com/

'On Time', un espectáculo de danza que explora nuevos retos artísticos con bailarines y actores con y sin discapacidad llega el próximo viernes 25 de septiembre a las 20,30 horas al MVA. Forma parte del proyecto europeo ON STAGE, coordinado la Fundación Psico Ballet Maite León en colaboración con la compañía portuguesa DanÇando com a DiferenÇa, está financiado por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE.

El espectáculo, pensado para el público adulto, forma parte de Danza a Escena, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) y de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Entradas disponibles desde el lunes 21 de septiembre en culturama.cliqueo.es

La Alameda de la Estación del municipio de Cortes de la Frontera acoge el espectáculo 'Tiriticlown', un montaje de la compañía malagueña Petit Teatro pensado para todos los públicos. La cita será el lunes 21 de septiembre a las 21,00 horas, dentro de las actividades de la Semana Cultural de la localidad.

'Tiriticlown' propone un viaje al universo del clown clásico desde una mirada contemporánea, combinando humor gestual, improvisación y participación del público con el flamenco como hilo conductor. Entrada libre.

El taller de Hilado 'Hilaquehila', impartido por Isabel Soto llega el 23 de septiembre al municipio de Cártama. En esta actividad, se hablará sobre las propiedades y el proceso de la lana, analizando lanas de algunas razas de ovejas, entre ellas las de las razas autóctonas andaluzas, y viendo el resultado del proceso de transformación de la materia prima desde la lana sucia a la lavada, cardada, peinada, hilada, hasta la fieltrada o teñida con tintes naturales. La duración es de cuatro horas y hay 12 plazas disponibles, previa inscripción en la Biblioteca Cártama Estación.

El municipio de Jimera de Líbar celebra el viernes 25 de septiembre el Fin de Semana de los Taytantos, evento que contará con la actuación musical de Iris Oboe en la plaza San Roque a partir de las 22,30 horas. La entrada es libre.

'Dar Ghost', el mejor espectáculo de teatro para adultos de los Premios Ateneo llega al Teatro Ciudad de Marbella el 26 de septiembre de la mano de culturama. Ana Iglesias Cumpían, Angélica Gómez, Soledad Villalba Cumpián y Pablo Macías son el cuarteto responsable de la idea original, la dramaturgia, la composición musical, el montaje, la dirección e interpretación de la obra que obtuvo los reconocimientos de Mejor Espectáculo de Teatro para Adultos, Mejor Diseño de Iluminación y Mejor Plástica Escénica en los Premios Ateneo de Teatro. Entrada libre hasta completar aforo.

Sótano Sur, la banda tributo de los años 80, lleva a Alfarnatejo la edad de oro del pop español el próximo 26 de septiembre a las 18,00 horas en la Plaza de la Constitución. La puesta en escena se completa con proyecciones de vídeo, fuegos pirotécnicos, cañones de serpentinas y confetis, máquinas de humo y otros elementos decorativos que recuerdan la estética ochentera.

La banda de pop-rock nacional Alejados aterriza con su directo en el Día de la Almendra de Almogía el domingo 27 de septiembre a las 18.00 horas. Un espectáculo con un variado repertorio de canciones del mejor pop-rock nacional para animar la XX edición del Día de la Almendra, Fiesta declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga.

INT25 se despide el 23 de septiembre del Centro Cultural María Victoria Atencia de la Diputación de Málaga (calle Ollerías). La muestra está compuesta por obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025. La entrada es libre y los horarios de visitas son de de 10.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.