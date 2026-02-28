Las actividades de Centro Cultural La Malagueta de próxima semana reúnen historia local, creación y reflexión política

Las actividades del Centro Cultural La Malagueta reúnen historia local, creación y reflexión política - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta su nueva programación semanal. La agenda, que se desarrollará entre el 3 y el 6 de marzo, reúne propuestas centradas en la memoria local, el pensamiento artístico y el debate en torno a la España constitucional.

La agenda arrancará el martes, 3 de marzo, a las 19.00 horas, con una nueva sesión del ciclo 'Historias de Málaga' bajo el título 'Grandes mujeres en la historia de Málaga: Pepita Durán, Elena León y Beatriz de Bobadilla', impartida por la periodista Ana Pérez-Bryan.

La charla, organizada con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, propone un recorrido por la vida y el legado de tres figuras femeninas fundamentales en la historia de la ciudad, cuyas trayectorias, aunque poco conocidas, han dejado una huella significativa en el imaginario y el callejero malagueño, ha indicado la Diputación en un comunicado.

El miércoles 4 de marzo, a las 19.00 horas, el centro acogerá una nueva sesión del ciclo 'Una por una: íntimas y extrañas', coordinado por María Navarro, con la participación de la bailarina y coreógrafa Luz Arcas, Premio Nacional de Danza 2024.

Bajo el título 'Cuerpo último', el encuentro abordará el proceso creativo de la artista a partir de una concepción de la danza como canal de fuerzas, tiempos y cuerpos invisibles, proponiendo una reflexión sobre la autoría, la percepción de la realidad y los límites del cuerpo en la creación contemporánea.

La programación continuará el viernes 6 de marzo, a las 19.00 horas, con una nueva cita del ciclo 'Diálogos de la España constitucional', coordinado por Teodoro León Gross, que contará con la participación del analista político Ignacio Varela.

La conversación, bajo el título 'Las políticas del consenso versus las políticas del disenso', analizará la evolución de las dinámicas políticas en España desde la transición hasta la actualidad, poniendo el foco en el paso de los acuerdos institucionales a escenarios marcados por la confrontación

Las actividades tendrán lugar en Sala 001 con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Con esta programación, el centro cultural continúa impulsando propuestas que conectan historia, pensamiento y actualidad, acercando la cultura y el debate contemporáneo a la ciudadanía.